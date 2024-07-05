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Ребров знайшов причину провалу збірної України на Чемпіонаті Європи-2024

5 липня 2024 11:49
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Сергій Ребров пояснив, чому збірна України невдало виступила на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виступ збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи-2024. Він заявив, що очікував абсолютно іншого результату. 

Про це повідомляє УАФ

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Серій Ребров заявив, що однією з головних причин невдачі збірної на Євро є молодий вік футболістів. Він зізнався, що очікував іншого результату, адже через молодість збірна не змогла показати всього свого потенціалу. 

"Я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда — одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі — тренери, гравці — теж засмучені", — поділився Ребров. 

Збірна України
Гравці збірної України після матчу з Бельгією. Фото: Reuters

За його словами, команда зробила висновки після поразки у першому турі групового етапу від Румунії, але пояснень програшу немає.

"Після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією. Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією", — розповів він. 

Ребров заявив, що зараз потрібно зробити роботу над помилками та почати активну підготовку до наступних турнірів.

"Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної. Я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах. Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна", — поділився Ребров. 

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футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Євро-2024

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