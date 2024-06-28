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Реброва розкритикували за бажання обіймати посади тренера та віцепрезидента УАФ

28 червня 2024 11:02
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Агабекян Карен
редактор
Левченко вважає, що Реброву потрібно дати шанс виправити помилки
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу на стадії групового етапу чемпіонату Європи-2024 припинила виступи на турнірі. Команда зайняла останнє місце в групі, хоча й набрала стільки ж очок, як і суперники, поступившись лише за різницею голів.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко висловився щодо того, чи потрібно звільняти головного тренера команди Сергія Реброва після провалу на Євро. Слова експерта навела "Трибуна".

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Евгений Левченко
Євген Левченко. Фото: instagram.com/elevchenko/

Чи варто залишати Реброва

За словами Левченка, проблема збірної України на Євро-2024 була не в головному тренеру й тому Реброва не потрібно звільняти.

При цьому Левченко вважає, що Реброву необхідно зробити висновки із невдачі та виправити всі помилки команди.

"Як на мене, треба давати шанс тренеру, який прогресує, має відчуття гри. Я б не рубив з плеча. Для мене ситуація, коли все вішають на тренера – це не дуже добре. Тут вся команда винна, що провалили перший матч", — сказав Левченко.

Також Левченко вважає конфліктною ситуацію, що Ребров обіймає посаду головного тренера збірної України та віцепрезидента УАФ. Спеціаліст вважає, що ці посади мають обіймати різні люди.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря". 

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Ребров мав конфлікт з одним із лідерів збірної України — про кого йдеться. 

Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024. 

футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024 по футболу
Євген Левченко

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