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Реброва раскритиковали за желание занимать должности тренера и вице-президента УАФ

28 июня 2024 11:02
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Агабекян Карен
редактор
Левченко считает, что Реброву нужно дать шанс исправить ошибки
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу на стадии группового этапа чемпионата Европы-2024 приостановила выступления на турнире. Команда заняла последнее место в группе, хотя и набрала столько же очков, как и соперники, уступив лишь в разнице голов.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался о том, нужно ли увольнять главного тренера команды Сергея Реброва после провала на Евро. Слова эксперта привела "Трибуна".

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Евгений Левченко
Евгений Левченко. Фото: instagram.com/elevchenko/

Стоит ли оставлять Реброва

По словам Левченко, проблема сборной Украины на Евро-2024 была не в главном тренере и поэтому Реброва не нужно увольнять.

При этом Левченко считает, что Реброву необходимо сделать выводы по неудаче и исправить все ошибки.

"Как по мне, надо давать шанс прогрессирующему тренеру, имеющему чувство игры. Я бы не рубил с плеча. Для меня ситуация, когда все вешают на тренера — это не очень хорошо. Здесь вся команда виновата, что провалили первый матч", – сказал Левченко.

Также Левченко считает конфликтной ситуацию, что Ребров занимает должность главного тренера сборной Украины и вице-президента УАФ. Специалист считает, что эти должности должны занимать разные люди.

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера". 

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

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У Реброва был конфликт с одним из лидеров сборной Украины — о ком речь. 

Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024. 

футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024 по футболу
Евгений Левченко

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