Гливинский: вылет из Евро из-за одного поражения, не повод для увольнения Реброва

В сборной Украины заявили, что нет оснований увольнять Реброва
Сборная Украины по итогам группового этапа чемпионата Европы-2024 завершила выступления на турнире. Сине-желтые стали четвертыми в группе, уступив конкурентам только по худшему показателю забитых и пропущенных мячей.
После турнира спикер сборной Александр Гливинский в интервью "Радио Свобода" рассказал, нужно ли увольнять главного тренера Сергея Реброва после провала на Евро-2024.
Украина плохо сыграла только в одном матче
По словам Гливинского, команда плохо сыграла только против румын, а против Словакии они выиграли, а с Бельгией играли лучше соперника. Поэтому он считает, что пока нет никаких оснований для увольнения Реброва.
Спикер сборной добавил, что у Реброва контракт истекает только после чемпионата мира-2026. Именно на этом турнире он должен дать результат.
"Он будет работать с командой дальше. У него есть еще длительный контракт — вплоть до чемпионата мира 2026 года. Менять человека на этом посту каждый год, потому что мы не прошли дальше — это неправильно", — сказал Гливинский.
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