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В сборной Украины заявили, что нет оснований увольнять Реброва

28 июня 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Гливинский: вылет из Евро из-за одного поражения, не повод для увольнения Реброва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по итогам группового этапа чемпионата Европы-2024 завершила выступления на турнире. Сине-желтые стали четвертыми в группе, уступив конкурентам только по худшему показателю забитых и пропущенных мячей.

После турнира спикер сборной Александр Гливинский в интервью "Радио Свобода" рассказал, нужно ли увольнять главного тренера Сергея Реброва после провала на Евро-2024.

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Александр Гливинский. Фото: dynamo.kiev.ua

Украина плохо сыграла только в одном матче

По словам Гливинского, команда плохо сыграла только против румын, а против Словакии они выиграли, а с Бельгией играли лучше соперника. Поэтому он считает, что пока нет никаких оснований для увольнения Реброва.

Спикер сборной добавил, что у Реброва контракт истекает только после чемпионата мира-2026. Именно на этом турнире он должен дать результат.

"Он будет работать с командой дальше. У него есть еще длительный контракт — вплоть до чемпионата мира 2026 года. Менять человека на этом посту каждый год, потому что мы не прошли дальше — это неправильно", — сказал Гливинский.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024 по футболу

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