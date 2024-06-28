Гливинський: виліт з Євро через одну поразку, не підстава для звільнення Реброва

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України за підсумками групового етапу чемпіонату Європи-2024 завершила свої виступи на турнірі. Синьо-жовті стали четвертими в групі, поступившись конкурентам лише за гіршим показником забитих та пропущених м’ячів.

Після турніру речник збірної Олександр Гливинський в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів, чи потрібно звільняти головного тренера Сергія Реброва після провалу на Євро-2024.

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Олександр Гливинський. Фото: dynamo.kiev.ua

Україна погано зіграла лише в одному матчі

За словами Гливинського, команда погано зіграла лише проти румунів, а проти Словаччини вони виграли, а з Бельгією грали краще суперника. Тому він вважає, що наразі немає жодних підстав для звільнення Реброва.

Речник збірної додав, що у Реброва контракт закінчується лише після чемпіонату світу-2026. Саме на тому турнірі він має дати результат.

"Він працюватиме з командою далі. У нього є ще тривалий контракт — аж до чемпіонату світу 2026 року. Змінювати людину на цій посаді кожного року, тому що ми не пройшли далі — це неправильно", — сказав Гливинський.

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