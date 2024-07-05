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Полісся підпише відомого гравця Динамо — про кого мова

5 липня 2024 21:26
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Житомирське Полісся посилиться гравцем Динамо Київ Георгієм Цітаішвілі
Георгій Цітаішвілі (крайній ліворуч). Фото: Dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" продовжує посилюватись у літнє трансферне вікно. Клуб може підписати одне із відкриттів чемпіонату Європи-2024.

Це буде трансфер із київського "Динамо", повідомив канал Georgian Footy.

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Георгій Цитаїшвілі перейде на Полісся
Георгій Цітаішвілі у складі збірної Грузії. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Хто залишить "Динамо" заради Житомира

За інформацією джерела, житомирське "Полісся" влітку може посилити свої фланги нападу одним із основних гравців збірної Грузії на чемпіонаті Європи-2024.

Звісно, йдеться про 23-річного півзахисника київського "Динамо" Георгія Цітаішвілі.

"Незважаючи на чутки, що пов'язують Цитаішвілі з "Коньяспором", повідомляється, що грузинський вінгер переходить у житомирське "Полісся". У команді з Гіоргієм Майсурадзе в УПЛ", — йдеться у повідомленні джерела.

Цитаішвілі після початку повномасштабного російського вторгнення скористався "анексом" ФІФА та залишив київське "Динамо" на правах безкоштовної оренди.

За "анексом" Цитаішвілі грав у Грузії за "Динамо" Батумі. На історичній батьківщині Георгій у 38 матчах забив шість м'ячів та зробив десять асистів.

Георгій Цитаїшвілі перейде на Полісся
Георгій Цитаішвілі у складі збірної Грузії. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Зазначимо, що чинний контракт Цитаішвілі з "Динамо" завершиться 30 червня 2025 року.

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