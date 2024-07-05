Житомирське Полісся посилиться гравцем Динамо Київ Георгієм Цітаішвілі

Полісся підпише відомого гравця Динамо — про кого мова
Житомирське "Полісся" продовжує посилюватись у літнє трансферне вікно. Клуб може підписати одне із відкриттів чемпіонату Європи-2024.
Це буде трансфер із київського "Динамо", повідомив канал Georgian Footy.
Хто залишить "Динамо" заради Житомира
За інформацією джерела, житомирське "Полісся" влітку може посилити свої фланги нападу одним із основних гравців збірної Грузії на чемпіонаті Європи-2024.
Звісно, йдеться про 23-річного півзахисника київського "Динамо" Георгія Цітаішвілі.
"Незважаючи на чутки, що пов'язують Цитаішвілі з "Коньяспором", повідомляється, що грузинський вінгер переходить у житомирське "Полісся". У команді з Гіоргієм Майсурадзе в УПЛ", — йдеться у повідомленні джерела.
Цитаішвілі після початку повномасштабного російського вторгнення скористався "анексом" ФІФА та залишив київське "Динамо" на правах безкоштовної оренди.
За "анексом" Цитаішвілі грав у Грузії за "Динамо" Батумі. На історичній батьківщині Георгій у 38 матчах забив шість м'ячів та зробив десять асистів.
Зазначимо, що чинний контракт Цитаішвілі з "Динамо" завершиться 30 червня 2025 року.
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