"Полісся" знаходиться у пошуках заміни для свого новачка Данила Бескоровайного — що відомо

Полісся шукає заміну травмованому гравцю — хто став основним претендентом
ФК "Полісся" активно шукає заміну для свого новачка Данила Бескоровайного. Гравець отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна.
Про це повідомляє Sport.ua.
Заміна для Бескоровайного
"Полісся" знаходиться в пошуках заміни для Данила Бескоровайного, який нещодавно травмувався.
Зазначається, що головними кандидатами на заміну є два футболісти — Едуард Сарапій та Олександр Сваток. Клуб вже розпочав переговори щодо підписання обох гравців.
Сваток знаходиться в пріоритеті, проте на нього претендують "Карпати" та клуб МЛС "Остін". У разі якщо його підписати не вдасться, тоді "Полісся" зосередиться на Сарапієві.
Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.
Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.
Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.
Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.
"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.
Читайте Новини.LIVE!