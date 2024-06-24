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Полісся шукає заміну травмованому гравцю — хто став основним претендентом

24 червня 2024 07:42
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Полісся" знаходиться у пошуках заміни для свого новачка Данила Бескоровайного — що відомо
Гравці Полісся. Фото: ФК Полісся
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

ФК "Полісся" активно шукає заміну для свого новачка Данила Бескоровайного. Гравець отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Заміна для Бескоровайного

"Полісся" знаходиться в пошуках заміни для Данила Бескоровайного, який нещодавно травмувався. 

Зазначається, що головними кандидатами на заміну є два футболісти — Едуард Сарапій та Олександр Сваток. Клуб вже розпочав переговори щодо підписання обох гравців.

Сваток знаходиться в пріоритеті, проте на нього претендують "Карпати" та клуб МЛС "Остін". У разі якщо його підписати не вдасться, тоді "Полісся" зосередиться на Сарапієві.

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