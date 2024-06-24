"Полісся" знаходиться у пошуках заміни для свого новачка Данила Бескоровайного — що відомо

Гравці Полісся. Фото: ФК Полісся

ФК "Полісся" активно шукає заміну для свого новачка Данила Бескоровайного. Гравець отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна.

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Заміна для Бескоровайного

"Полісся" знаходиться в пошуках заміни для Данила Бескоровайного, який нещодавно травмувався.

Зазначається, що головними кандидатами на заміну є два футболісти — Едуард Сарапій та Олександр Сваток. Клуб вже розпочав переговори щодо підписання обох гравців.

Сваток знаходиться в пріоритеті, проте на нього претендують "Карпати" та клуб МЛС "Остін". У разі якщо його підписати не вдасться, тоді "Полісся" зосередиться на Сарапієві.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.