Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Новачок Полісся Бескоровайний отримав тяжку травму і може пропустити сезон arrow

Новачок Полісся Бескоровайний отримав тяжку травму і може пропустити сезон

23 червня 2024 16:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Травма новачка Полісся: Безкоровайний може пропустити від 6 до 12 місяців
Данило Бескоровайний травмувався одразу після переходу. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У житомирському "Поліссі" поповнився лазарет. На медичне ліжко потрапив новачок команди Данило Бескоровайний.

Відразу після представлення публіці футболіст отримав тяжку травму, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:
Данило Безкоровайний
Данило Бескоровайний під час представлення у клубі. Фото: "Полісся"

У "Поліссі" залишився лише Чоботенко

Новий центральний захисник травмувався під час одного з перших тренувань у розташуванні команди.

За інформацією джерела, 25-річний захисник порвав хрестоподібні зв'язки. Термін відновлення від такого пошкодження може тривати від семи до 12 місяців.

Раніше "Полісся" придбало футболіста у "Кривбасу" за 600 тисяч євро. Перед трансфером клуб відмовився від послуг центрального захисника Артема Шабанова. На цю мить із основного складу на цій позиції може зіграти лише Сергій Чоботенко.

Минулого сезону Бескоровайний провів 24 матчі за "Кривбас", відзначившись трьома забитими м'ячами. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 900 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

футбол
УПЛ
Полісся
травма
Данило Бескоровайний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву