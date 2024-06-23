Травма новачка Полісся: Безкоровайний може пропустити від 6 до 12 місяців

Данило Бескоровайний травмувався одразу після переходу. Фото: "Полісся"

У житомирському "Поліссі" поповнився лазарет. На медичне ліжко потрапив новачок команди Данило Бескоровайний.

Відразу після представлення публіці футболіст отримав тяжку травму, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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У "Поліссі" залишився лише Чоботенко

Новий центральний захисник травмувався під час одного з перших тренувань у розташуванні команди.

За інформацією джерела, 25-річний захисник порвав хрестоподібні зв'язки. Термін відновлення від такого пошкодження може тривати від семи до 12 місяців.

Раніше "Полісся" придбало футболіста у "Кривбасу" за 600 тисяч євро. Перед трансфером клуб відмовився від послуг центрального захисника Артема Шабанова. На цю мить із основного складу на цій позиції може зіграти лише Сергій Чоботенко.

Минулого сезону Бескоровайний провів 24 матчі за "Кривбас", відзначившись трьома забитими м'ячами. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 900 тисяч євро.

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