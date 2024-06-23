Травма новичка Полесья: Бескоровайный может пропустить от 6 до 12 месяцев

Даниил Бескоровайный травмировался сразу после перехода. Фото: "Полесье"

В житомирском "Полесье" пополнился лазарет. На медицинскую койку попал новичок команды Даниил Бескоровайный.

Сразу после представления публике футболист получил тяжелую травму, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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У "Полесья" остался только Чоботенко

Новый центральный защитник травмировался во время одной из первых тренировок в расположении команды.

По информации источника, 25-летний защитник порвал крестообразные связки. Срок восстановления от такого повреждения может занять от семи до 12 месяцев.

Ранее "Полесье" приобрело футболиста у "Кривбасса" за 600 тысяч евро. Перед трансфером клуб отказался от услуг центрального защитника Артема Шабанова. На текущий момент из основного состава на этой позиции может сыграть только Сергей Чоботенко.

В прошлом сезоне Бескоровайный провел 24 матча за "Кривбасс", отметившись тремя забитыми мячами. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

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