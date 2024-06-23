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Новичок Полесья Бескоровайный получил тяжелую травму и может пропустить сезон

23 июня 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Травма новичка Полесья: Бескоровайный может пропустить от 6 до 12 месяцев
Даниил Бескоровайный травмировался сразу после перехода. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В житомирском "Полесье" пополнился лазарет. На медицинскую койку попал новичок команды Даниил Бескоровайный.

Сразу после представления публике футболист получил тяжелую травму, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Даниил Бескоровайный во время представления в клубе. Фото: "Полесье"

У "Полесья" остался только Чоботенко

Новый центральный защитник травмировался во время одной из первых тренировок в расположении команды.

По информации источника, 25-летний защитник порвал крестообразные связки. Срок восстановления от такого повреждения может занять от семи до 12 месяцев.

Ранее "Полесье" приобрело футболиста у "Кривбасса" за 600 тысяч евро. Перед трансфером клуб отказался от услуг центрального защитника Артема Шабанова. На текущий момент из основного состава на этой позиции может сыграть только Сергей Чоботенко.

В прошлом сезоне Бескоровайный провел 24 матча за "Кривбасс", отметившись тремя забитыми мячами. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

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футбол
УПЛ
Полесье
травма
Даниил Бескоровайный

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