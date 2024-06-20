Даниил Бескоровайный стал новым защитником житомирского Полесья

Центральный защитник Даниил Бескоровайный. Фото: "Кривбасс"

Житомирское "Полесье" продолжает представлять летних новичков. Один из них усилит защитную линию клуба.

В клубе анонсировали переход капитана криворожского "Кривбасса" Даниила Бескоровайного.

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В "Полесье" опубликовали видео с новичком клуба, но прикрыли его лицо, чтобы заинтриговать болельщиков.

Однако характерное тату на левой руке выдало Бескоровайного.

Центральный защитник в прошлом сезоне начал основным игроком клуба и кандидатом в сборную Украины. В роли основного игрока Бескоровайный был до зимнего межсезонья.

После зимнего перерыва Даниил проиграл конкуренцию новичку Натаниэлю Сантини.

"Кривбасс", из-за статуса Бескоровайного как игрока скамейки запасных, не стал его удерживать и продал за 500 тысяч евро в "Полесье".

В прошедшем сезоне Бескоровайный в 24 матчах забил три гола. Контракт с "Кривбассом" у него длился до конца 2025 года.

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