Даниил Бескоровайный стал новым защитником житомирского Полесья

Житомирское Полесье показало очередного звездного новичка
Житомирское "Полесье" продолжает представлять летних новичков. Один из них усилит защитную линию клуба.
В клубе анонсировали переход капитана криворожского "Кривбасса" Даниила Бескоровайного.
Новый защитник "Полесья"
В "Полесье" опубликовали видео с новичком клуба, но прикрыли его лицо, чтобы заинтриговать болельщиков.
Однако характерное тату на левой руке выдало Бескоровайного.
Центральный защитник в прошлом сезоне начал основным игроком клуба и кандидатом в сборную Украины. В роли основного игрока Бескоровайный был до зимнего межсезонья.
После зимнего перерыва Даниил проиграл конкуренцию новичку Натаниэлю Сантини.
"Кривбасс", из-за статуса Бескоровайного как игрока скамейки запасных, не стал его удерживать и продал за 500 тысяч евро в "Полесье".
В прошедшем сезоне Бескоровайный в 24 матчах забил три гола. Контракт с "Кривбассом" у него длился до конца 2025 года.
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