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Житомирське Полісся показало чергового зіркового новачка

20 червня 2024 14:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Данило Бескоровайний став новим захисником житомирського Полісся
Центральний захисник Данило Бескоровайний. Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" продовжує представляти літніх новачків. Один із них посилить захисну лінію клубу.

У клубі анонсували перехід капітана криворізького "Кривбасу" Данила Бескоровайного.

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У "Поліссі" опублікували відео з новачком клубу, але прикрили його обличчя, щоб зацікавити вболівальників.

Проте характерне тату на лівій руці видало Бескоровайного.

Центральний захисник минулого сезону розпочав основним гравцем клубу та кандидатом у збірну України. У ролі основного гравця Бескоровайний був до зимового міжсезоння.

Після зимової перерви Данило програв конкуренцію новачкові Натаніелю Сантіні.

"Кривбас", через статус Бескоровайного як гравця лави запасних, не став його утримувати та продав за 500 тисяч євро в "Полісся".

Минулого сезону Бескоровайний у 24 матчах забив три голи. Контракт із "Кривбасом" у нього діяв до кінця 2025 року.

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Футбол трансфери
УПЛ
Кривбасс
Полісся
Данило Бескоровайний

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