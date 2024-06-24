Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Полесье ищет замену травмированному игроку — кто стал основным претендентом arrow

Полесье ищет замену травмированному игроку — кто стал основным претендентом

24 июня 2024 07:42
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
"Полесье" находится в поисках замены для своего новичка Даниила Бескоровайного - что известно
Игроки Полесья. Фото: ФК Полесья
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

ФК "Полесье" активно ищет замену для своего новичка Даниила Бескоровайного. Игрок получил травму крестообразной связки колена. 

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Замена для Бескоровайного

"Полесье" находится в поисках замены для недавно травмировавшегося Бескоровайного.

Отмечается, что главными кандидатами взамен являются два футболиста — Эдуард Сарапий и Александр Сваток. Клуб уже начал переговоры о подписании обоих игроков.

Сваток находится в приоритете, однако на него претендуют "Карпаты" и клуб МЛС "Остин". В случае, если его подписать не удастся, тогда "Полесье" сосредоточится на Сарапиеве.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком идет речь.

футбол
Украина
Футбол трансферы
Полесье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны