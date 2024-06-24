"Полесье" находится в поисках замены для своего новичка Даниила Бескоровайного - что известно

Игроки Полесья. Фото: ФК Полесья

ФК "Полесье" активно ищет замену для своего новичка Даниила Бескоровайного. Игрок получил травму крестообразной связки колена.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Замена для Бескоровайного

"Полесье" находится в поисках замены для недавно травмировавшегося Бескоровайного.

Отмечается, что главными кандидатами взамен являются два футболиста — Эдуард Сарапий и Александр Сваток. Клуб уже начал переговоры о подписании обоих игроков.

Сваток находится в приоритете, однако на него претендуют "Карпаты" и клуб МЛС "Остин". В случае, если его подписать не удастся, тогда "Полесье" сосредоточится на Сарапиеве.

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