"Полесье" находится в поисках замены для своего новичка Даниила Бескоровайного - что известно

Полесье ищет замену травмированному игроку — кто стал основным претендентом
ФК "Полесье" активно ищет замену для своего новичка Даниила Бескоровайного. Игрок получил травму крестообразной связки колена.
Об этом сообщает Sport.ua.
Замена для Бескоровайного
"Полесье" находится в поисках замены для недавно травмировавшегося Бескоровайного.
Отмечается, что главными кандидатами взамен являются два футболиста — Эдуард Сарапий и Александр Сваток. Клуб уже начал переговоры о подписании обоих игроков.
Сваток находится в приоритете, однако на него претендуют "Карпаты" и клуб МЛС "Остин". В случае, если его подписать не удастся, тогда "Полесье" сосредоточится на Сарапиеве.
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