Миколенко начнет новый сезон в одной из самых известных команд мира

Виталий Миколенко празднует гол за "Эвертон". Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал один из европейских грандов. Молодой футболист может сменить клуб в ближайшее время.

"Эвертон" готов продать одного из своих лучших футболистов по итогам прошлого сезона, сообщает Tutto Mercato.

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Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года, но прошлый сезон может оказаться последним для украинца в составе "ирисок". Руководство английского клуба готово продать игрока, если получит выгодное предложение по его трансферу.

Виталий Миколенко в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/mikola_16/

Где будет играть Миколенко

Украинским защитником интересовались несколько английских клубов, но до конкретного запроса о продаже футболиста дело так и не дошло. Однако "Эвертон" скоро получит предложение от одного из грандов итальянской Серии А.

Новый главный тренер "Ювентус" Тьяго Мотта получил от клуба карт-бланш на усиление состава. Позиция левого защитника является одной из приоритетных для "старой синьоры". Виталий Миколенко стал кандидатом на переезд в итальянский клуб.

"Ювентус" собирается предложить за Миколенко 25 млн евро. Это может не устроить "Эвертон". Клубы готовятся к сложным переговорам.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб.

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