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Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

8 июля 2024 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко начнет новый сезон в одной из самых известных команд мира
Виталий Миколенко празднует гол за "Эвертон". Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал один из европейских грандов. Молодой футболист может сменить клуб в ближайшее время. 

"Эвертон" готов продать одного из своих лучших футболистов по итогам прошлого сезона, сообщает Tutto Mercato

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Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года, но прошлый сезон может оказаться последним для украинца в составе "ирисок". Руководство английского клуба готово продать игрока, если получит выгодное предложение по его трансферу. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/mikola_16/

Где будет играть Миколенко 

Украинским защитником интересовались несколько английских клубов, но до конкретного запроса о продаже футболиста дело так и не дошло. Однако "Эвертон" скоро получит предложение от одного из грандов итальянской Серии А. 

Новый главный тренер "Ювентус" Тьяго Мотта получил от клуба карт-бланш на усиление состава. Позиция левого защитника является одной из приоритетных для "старой синьоры". Виталий Миколенко стал кандидатом на переезд в итальянский клуб. 

"Ювентус" собирается предложить за Миколенко 25 млн евро. Это может не устроить "Эвертон". Клубы готовятся к сложным переговорам. 

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб. 

Киченок сотворила сенсацию на Уимблдоне-2024, выбив фавориток, Костюк улучшила свой результат. 

Шевченко не был основной кандидатурой на должность главы УАФ — кто был номером один. 

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