Миколенко начнет новый сезон в одной из самых известных команд мира

Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера
Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал один из европейских грандов. Молодой футболист может сменить клуб в ближайшее время.
"Эвертон" готов продать одного из своих лучших футболистов по итогам прошлого сезона, сообщает Tutto Mercato.
Контракт Виталия Миколенко с "Эвертоном" действует до лета 2026 года, но прошлый сезон может оказаться последним для украинца в составе "ирисок". Руководство английского клуба готово продать игрока, если получит выгодное предложение по его трансферу.
Где будет играть Миколенко
Украинским защитником интересовались несколько английских клубов, но до конкретного запроса о продаже футболиста дело так и не дошло. Однако "Эвертон" скоро получит предложение от одного из грандов итальянской Серии А.
Новый главный тренер "Ювентус" Тьяго Мотта получил от клуба карт-бланш на усиление состава. Позиция левого защитника является одной из приоритетных для "старой синьоры". Виталий Миколенко стал кандидатом на переезд в итальянский клуб.
"Ювентус" собирается предложить за Миколенко 25 млн евро. Это может не устроить "Эвертон". Клубы готовятся к сложным переговорам.
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