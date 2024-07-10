Довбик получит предложение от одного из самых популярных клубов мира

Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик остается одним из самых популярных игроков на летнем трансферном рынке. Форвард "Жироны" и сборной Украины продолжает получать предложения от других клубов.

В течение следующих недель Довбик сможет присоединиться к одному из самых титулованных клубов мира, сообщает AS.

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Форвард сборной Украины Артем Довбик недавно объявил, что хочет провести следующий сезон в "Жироне" и принять участие в Лиге чемпионов в составе каталонской команды. Однако события вокруг его трансфера развиваются стремительно, и футболист может изменить решение.

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Новый претендент на Довбика

Если раньше в услугах украинца были заинтересованы "Атлетико" и "Наполи", то теперь в этом списке оказался настоящий гранд европейского футбола. Мюнхенская "Бавария" изучает возможность пригласить Артема Довбика.

Тренерский штаб немецкой команды ищет форварда, который мог бы конкурировать с Харри Кейном, а иногда и составлять ударную пару в атаке с капитаном сборной Англии. Довбик является одним из претендентов на переход в "Баварию".

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Мюнхенцы готовы предложить "Жироне" до 45 млн евро за украинского форварда. В ближайшее время испанский клуб получит запрос о трансфере Довбика, который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком чемпионата Испании.

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