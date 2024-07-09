Тымчик может уйти из Динамо в известный турецкий клуб

Тымчик нашел новый клуб и готовится к трансферу из Динамо — что известно
Руководство киевского "Динамо" в ближайшее время получит запрос о продаже футболиста сборной Украины Александра Тымчика. Игра правого защитника на Евро-2024 привлекла к нему внимание известного европейского клуба.
Трансфер Тымчика может состояться до конца летнего трансферного окна, сообщает Fanatik.
Президент "Динамо" Игорь Суркис готовится к переговорам по поводу трансфера 27-летнего защитника сборной Украины Александра Тымчика. Изначально "бело-синие" не собирались продавать своего воспитанника, но выгодное предложение способно изменить эту ситуацию.
Куда может перейти Тымчик
Главным претендентом на футболиста "Динамо" стал турецкий "Фенербахче". Новый тренер стамбульской команды Жозе Моуринью получил от руководства клуба карт-бланш на усиление состава. Португальский наставник посещает матчи чемпионата Европы по футболу. Именно там он и заметил игру Александра Тымчика в составе сборной Украины.
Контракт игрока с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хочет получить за своего игрока не менее 4 млн евро. В "Фенербахче" готовят свое предложение по защитнику. Не исключено, что его возьмут в аренду с правом выкупа контракта Тымчика в конце сезона 2024/2025.
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