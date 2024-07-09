Тымчик может уйти из Динамо в известный турецкий клуб

Александр Тымчик в матче против сборной Бельгии. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Руководство киевского "Динамо" в ближайшее время получит запрос о продаже футболиста сборной Украины Александра Тымчика. Игра правого защитника на Евро-2024 привлекла к нему внимание известного европейского клуба.

Трансфер Тымчика может состояться до конца летнего трансферного окна, сообщает Fanatik.

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Александр Тымчик в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Куда может перейти Тымчик

Главным претендентом на футболиста "Динамо" стал турецкий "Фенербахче". Новый тренер стамбульской команды Жозе Моуринью получил от руководства клуба карт-бланш на усиление состава. Португальский наставник посещает матчи чемпионата Европы по футболу. Именно там он и заметил игру Александра Тымчика в составе сборной Украины.

Контракт игрока с "Динамо" действует до лета 2025 года. Киевский клуб хочет получить за своего игрока не менее 4 млн евро. В "Фенербахче" готовят свое предложение по защитнику. Не исключено, что его возьмут в аренду с правом выкупа контракта Тымчика в конце сезона 2024/2025.

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