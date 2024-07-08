Лунин назвал условие, при котором продлит контракт с Реалом

Андрей Лунин во время промо "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин еще не знает, в каком клубе проведет следующий сезон. Однако он сделал шаг навстречу руководству мадридского "Реала".

Лунин рассказал, что готов продлить контракт с испанским клубом, сообщает AS.

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Андрей Лунин хочет остаться в мадридском "Реале". Его агент Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством "королевского клуба", которое тоже хочет сохранить украинского вратаря. Камнем преткновения является количество игровой практики, которую тренерский штаб команду готов предоставить Андрею в следующем сезоне.

Андрей Лунин в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чего Лунин хочет добиться от "Реала"

Главным условием украинца является место в основном составе чемпионов Испании. Однако в клубе по-прежнему видят в нем всего лишь замену бельгийцу Тибо Куртуа. Такая ситуация не устраивает Лунина, переговоры с "Реалом" проходят сложно.

В случае, если стороны так и не сумеют найти компромисс, украинец покинет "Сантьяго Бернабеу". У него есть предложения от других известных клубов. А Жорже Мендеш может предложить "бланкос" услуги голкипера "Порту" Диогу Кошты.

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