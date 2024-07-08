Киченок и Костюк удивили всех на Уимблдоне-2024, выйдя в 1/8 финала

Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: j48tennis.net

В Лондоне на "Уимблдоне" состоялись матчи второго и третьего круга парного разряда у девушек. Свои матчи в трех разных дуэтах провели украинки Марта Костюк, Надежда и Людмила Киченок.

В третий круг вышли Костюк и Надежда Киченок, а Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Украина/Венгрия) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия) — 4:6, 6:2, 6:2

Киченок и Бабош в статусе андердогов сыграли с третьими сеянными на турнире.

Украинка и ее партнерша выиграли в трех сетах. Этим Надежда повторила свое лучшее достижение на "Уимблдонах" в 2019, 2021 и 2022 годах.

В следующем круге дуэт сыграет против Эйшы Мухаммед из США и Алдилы Сутджиади из Индонезии. Эта пара на "Уимблдоне" посеяна под 19-м номером.

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Яна Сизикова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:4, 6:4

Для Костюк и Русе это был второй "Уимблдон" в парном разряде, где они играли в дуэте.

В прошлом году эта пара дошла до второго круга, а в этом году до третьего круга.

За выход в четвертьфинал Марта и Елена-Габриэла будут соревноваться с другими сеяными и действующими чемпионками US Open Габриэлой Дабровски из Канады и новозеландкой Эрин Раутлифф.

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 3:6, 6:2, 6:3

Украинку и латвийку на "Уимблдоне" ранее посеяли под девятым номером. При этом девушки уверенно вышли в четвертьфинал, хоть и в трех сетах.

Следующие соперницы Киченок и Остапенко определятся в матче Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд (Чехия/США) против Лейлы Фернандес и Эны Сибахары (Канада/Япония).

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