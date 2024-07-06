Украинец Андрей Лунин может заменить Эдерсона в Манчестер Сити

Манчестер Сити вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины
У "Манчестер Сити" летом могут возникнуть проблемы на вратарской позиции. Звездный голкипер клуба Эдерсон хочет перебраться в Саудовскую Аравию.
На замену Эдерсону сейчас рассматривают трех известных голкиперов, сообщил портал Fichajes.net.
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По информации источника, сейчас очень большая вероятность, что Эдерсон уедет на большую зарплату в Саудовскую Аравию. На смену основному футболисту фигурируют три кандидатуры.
Эдерсона могут заменить француз Майк Меньян из "Милана", португалец Диогу Кошта из "Порту" и 25-летний украинец Андрей Лунин из мадридского "Реала".
Источник сообщил, что в "Манчестер Сити" давно следят за Луниным. Особенно он их впечатлил в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 гг., когда Андрей стал одним из факторов победы "Реала" над "Ман Сити".
Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль.
Также на Лунина претендует туринский "Ювентус", который имеет проблемы на вратарской позиции.
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