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Манчестер Сити вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины

6 июля 2024 10:37
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Андрей Лунин может заменить Эдерсона в Манчестер Сити
Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Манчестер Сити" летом могут возникнуть проблемы на вратарской позиции. Звездный голкипер клуба Эдерсон хочет перебраться в Саудовскую Аравию.

На замену Эдерсону сейчас рассматривают трех известных голкиперов, сообщил портал Fichajes.net.

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Едерсон
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Фото: Global Look Press

Кто из украинцев приглянулся Гвардиоле

По информации источника, сейчас очень большая вероятность, что Эдерсон уедет на большую зарплату в Саудовскую Аравию. На смену основному футболисту фигурируют три кандидатуры.

Эдерсона могут заменить француз Майк Меньян из "Милана", португалец Диогу Кошта из "Порту" и 25-летний украинец Андрей Лунин из мадридского "Реала".

Источник сообщил, что в "Манчестер Сити" давно следят за Луниным. Особенно он их впечатлил в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 гг., когда Андрей стал одним из факторов победы "Реала" над "Ман Сити".

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: УАФ

Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль.

Также на Лунина претендует туринский "Ювентус", который имеет проблемы на вратарской позиции.

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