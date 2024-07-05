Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали arrow

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали

5 июля 2024 18:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук готовится к трансферу в известный итальянский клуб
Роман Яремчук во время тренировки. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук еще не знает, где продолжит карьеру. Однако у него появился вариант с переездом в один из лучших чемпионатов Европы. 

На Яремчука претендует известная итальянская команда, сообщает La Gazzetta dello Sport

Читайте также:

Контракт Романа Яремчука по-прежнему принадлежит "Брюгге", однако бельгийский клуб не рассчитывает на 28-летнего украинца. Прошлый сезон форвард провел в испанской "Валенсии", где провел 34 матча и забил 8 голов. "Летучие мыши" хотели бы сохранить Яремчука, но не сумели найти деньги на выплату отступных за нападающего. 

Где будет играть Яремчук 

"Брюгге" больше не собирается отдавать украинца в аренду. Бельгийцы хотят продать форварда. Стало известно, что на Романа претендует итальянская "Болонья". По итогам прошлого сезона команда вышла в еврокубки и теперь ищет ударного форварда. 

Виктор Цыганков и Роман Яремчук
Виктор Цыганков и Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: УАФ

Тренерский штаб "Болоньи" оказался под впечатлением от игры Яремчука за "Валенсию" и сборную Украины на Евро-2024. Итальянский клуб уже готовит трансферное предложение для "Брюгге". 

Также на Яремчука претендуют французский "Брест" и турецкий "Трабзонспор". 

Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно. 

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

Ребров нашел причину провала сборной Украины на Чемпионате Европы-2024. 

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

спорт футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Брюгге Болонья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось