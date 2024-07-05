Яремчук готовится к трансферу в известный итальянский клуб

Роман Яремчук во время тренировки. Фото: УАФ

Форвард бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук еще не знает, где продолжит карьеру. Однако у него появился вариант с переездом в один из лучших чемпионатов Европы.

На Яремчука претендует известная итальянская команда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Романа Яремчука по-прежнему принадлежит "Брюгге", однако бельгийский клуб не рассчитывает на 28-летнего украинца. Прошлый сезон форвард провел в испанской "Валенсии", где провел 34 матча и забил 8 голов. "Летучие мыши" хотели бы сохранить Яремчука, но не сумели найти деньги на выплату отступных за нападающего.

Где будет играть Яремчук

"Брюгге" больше не собирается отдавать украинца в аренду. Бельгийцы хотят продать форварда. Стало известно, что на Романа претендует итальянская "Болонья". По итогам прошлого сезона команда вышла в еврокубки и теперь ищет ударного форварда.

Виктор Цыганков и Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: УАФ

Тренерский штаб "Болоньи" оказался под впечатлением от игры Яремчука за "Валенсию" и сборную Украины на Евро-2024. Итальянский клуб уже готовит трансферное предложение для "Брюгге".

Также на Яремчука претендуют французский "Брест" и турецкий "Трабзонспор".

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