Яремчук готовится к трансферу в известный итальянский клуб

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы — детали
Форвард бельгийского "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук еще не знает, где продолжит карьеру. Однако у него появился вариант с переездом в один из лучших чемпионатов Европы.
На Яремчука претендует известная итальянская команда, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт Романа Яремчука по-прежнему принадлежит "Брюгге", однако бельгийский клуб не рассчитывает на 28-летнего украинца. Прошлый сезон форвард провел в испанской "Валенсии", где провел 34 матча и забил 8 голов. "Летучие мыши" хотели бы сохранить Яремчука, но не сумели найти деньги на выплату отступных за нападающего.
Где будет играть Яремчук
"Брюгге" больше не собирается отдавать украинца в аренду. Бельгийцы хотят продать форварда. Стало известно, что на Романа претендует итальянская "Болонья". По итогам прошлого сезона команда вышла в еврокубки и теперь ищет ударного форварда.
Тренерский штаб "Болоньи" оказался под впечатлением от игры Яремчука за "Валенсию" и сборную Украины на Евро-2024. Итальянский клуб уже готовит трансферное предложение для "Брюгге".
Также на Яремчука претендуют французский "Брест" и турецкий "Трабзонспор".
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