Яремчук готується до трансферу у відомий італійський клуб

Роман Яремчук під час тренування. Фото: УАФ

Форвард бельгійського "Брюгге" та збірної України Роман Яремчук ще не знає, де продовжить кар'єру. Проте у нього з'явився варіант із переїздом до одного з найкращих чемпіонатів Європи.

На Яремчука претендує відома італійська команда, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Контракт Романа Яремчука, як і раніше, належить "Брюгге", проте бельгійський клуб не розраховує на 28-річного українця. Минулий сезон форвард провів в іспанській "Валенсії", де провів 34 матчі та забив 8 голів. "Кажани" хотіли б зберегти Яремчука, але не зуміли знайти гроші на виплату відступних за нападника.

Де гратиме Яремчук

"Брюгге" більше не збирається віддавати українця в оренду. Бельгійці хочуть продати гравця. Стало відомо, що на Романа претендує італійська "Болонья". За підсумками минулого сезону команда вийшла до єврокубків і тепер шукає ударного форварда.

Віктор Циганков та Роман Яремчук у збірній України. Фото: УАФ

Тренерський штаб "Болоньї" опинився під враженням від гри Яремчука за "Валенсію" та збірну України на Євро-2024. Італійський клуб уже готує трансферну пропозицію для "Брюгге".

Також на Яремчука претендують французький "Брест" та турецький "Трабзонспор".

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