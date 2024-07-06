Українець Андрій Лунін може замінити Едерсона в Манчестер Сіті

Головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

У "Манчестер Сіті" влітку можуть виникнути проблеми на воротарській позиції. Зірковий голкіпер клубу Едерсон хоче перебратися до Саудівської Аравії.

На заміну Едерсону зараз розглядають трьох відомих голкіперів, повідомив портал Fichajes.net.

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За інформацією джерела, зараз дуже велика ймовірність, що Едерсон поїде на велику зарплату до Саудівської Аравії. На зміну основному футболісту фігурують три кандидатури.

Едерсона можуть замінити француз Майк Меньян із "Мілана", португалець Діогу Кошта із "Порту" та 25-річний українець Андрій Лунін із мадридського "Реала".

Джерело повідомило, що в "Манчестер Сіті" давно стежать за Луніним. Особливо він їх вразив у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2023/24 рр., коли Андрій став одним із чинників перемоги "Реала" над "Ман Сіті".

Андрій Лунін. Фото: УАФ

Лунін минулого сезону провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 м'ячі та 12 разів відіграв на нуль.

Також на Луніна претендує туринський "Ювентус", який має проблеми на воротарській позиції.

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