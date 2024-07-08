Кіченок та Костюк здивували всіх на Вімблдоні-2024, вийшовши до 1/8 фіналу

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: j48tennis.net

У Лондоні на "Вімблдоні" відбулися матчі другого та третього кола парного розряду у жінок. Свої матчі у трьох різних дуетах провели українки Марта Костюк, Надія та Людмила Кіченок.

До третього кола вийшли Костюк та Надія Кіченок, а Людмила Кіченок зіграє у чвертьфіналі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) — Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія) — 4:6, 6:2, 6:2

Кіченок та Бабош у статусі андердогів зіграли з третіми сіяними на турнірі.

Українка та її партнерка виграли у трьох сетах. Цим Надія повторила своє найкраще досягнення на "Вімблдонах" у 2019, 2021 та 2022 роках.

У наступному колі дует зіграє проти Ейші Мухаммед зі США та Алдили Сутджіаді з Індонезії. Ця пара на "Вімблдоні" посіяна під 19-м номером.

Марта Костюк/Єлєна-Габріела Русе (Україна/Румунія) — Яна Сізікова/Ван Яфань (Росія/Китай) — 6:4, 6:4

Для Костюк та Русе це був другий "Вімблдон" у парному розряді, де вони грали в дуеті.

Минулого року ця парочка дійшла до другого кола, а цьогоріч до третього кола.

За вихід до чвертьфіналу Марта та Єлєна-Габріела змагатимуться з іншими сіяними та чинними чемпіонками US Open Габріелою Дабровскі з Канади та новозеландкою Ерін Раутліфф.

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) — Тереза Міхалікова/Олівія Ніколлс (Словаччина/Великобританія) — 3:6, 6:2, 6:3

Українку та латвійку на "Вімблдоні" раніше було посіяно під дев'ятим номером. При цьому дівчата впевнено вийшли до чвертьфіналу, хоч і у трьох сетах.

Наступні суперниці Кіченок та Остапенко визначаться у матчі Катержини Синякової та Тейлор Таунсенд (Чехія/США) проти Лейли Фернандес й Ени Сібахари (Канада/Японія).

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