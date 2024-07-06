Марта Костюк та Даяна Ястремська вилетіли з Вімблдону-2024

Костюк та Ястремська завершили свої виступи на Вімблдоні — відео
На "Вімблдоні", що триває у Лондоні, пройшов п'ятий ігровий день в основній сітці одиночного розряду. Україну 5 липня представили Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Обидві українки програли свої матчі та вилетіли з турніру, повідомив портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Медісон Кіс — 4:6, 3:6
Костюк другий рік поспіль у третьому колі "Вімблдону" зустрілася з 12 ракеткою світу зі США Медісон Кіс.
Як і 2023-го року, українка знову поступилася суперниці. Цього разу було фіаско у двох сетах.
Матч тривав 1 годину 22 хвилини, протягом яких Костюк подала один ейс, зробила дві подвійні помилки та використала свій єдиний брейк.
Кіс зробила два ейси, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири з 11 брейків.
Зазначимо, що Костюк продовжує на "Вімблдон" виступ у парному розряді, де разом із Габріелою Русе вийшла у друге коло.
Даяна Ястремська — Донна Векіч — 6:7, 7:6, 1:6
Ястремська дуже добре знайома з хорваткою, з якою минулий матч був сьомим у кар'єрі. Раніше рахунок між дівчатами був 3:3, але після "Вімблдону" Донна вийшла вперед.
Матч тривав майже три години, за які Ястремська зробила п'ять ейсів, чотири подвійні помилки та реалізувала два з шести брейків.
Векіч зробила п'ять ейсів, припустилася восьми подвійних помилок і використала п'ять із 17 брейк-пойнтів.
Після вильоту Костюк та Ястремської на турнірі залишилася лише Еліна Світоліна, яка має зіграти у третьому колі з Онс Жабер.
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