Успіхи та поразки українок на Вімблдоні: матчі Костюк, Світоліної та Снігур

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На престижному лондонському турнірі серії Великого шолому відбувся четвертий ігровий день. В одиночному розряді пройшли матчі другого кола, а також стартували дуети.

Найбільшого інтересу привернули матчі першої та другої ракеток України Марти Костюк та Еліни Світоліної, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Юлі Німайєр — 6:3, 6:4

Останньою з українок у одиночному розряді зіграла Світоліна, якій протистояла молода німецька тенісистка із 90-м місцем у рейтингу WTA.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин, протягом яких Світоліна подала чотири ейси, зробила дві подвійні помилки та використала чотири з шести брейків.

Німайєр тричі подала навиліт, зробила шість подвійних помилок та реалізувала два з трьох брейків.

У третьому колі Світоліна зіграє з десятою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу. Дівчата раніше тричі зустрічалися і двічі перемагала Еліна, ще раз сильнішою була Онс.

Зазначимо, що Світоліна десять разів виступала на "Вімблдоні" і вчетверте пробилася до третього раунду.

Марта Костюк — Дар'я Севілл — 4:6, 7:6, 6:4

Костюк свій матч провела з австралійкою Севілл. Раніше дівчата зустрічалися у 2018 році у Кубку Федерації, де Марта виграла.

Другий їхній матч виявився дуже важким для Костюк і дивом не завершився її поразкою.

Після програного першого сета Марта у другому поступалася з рахунком 2:5 із двома брейками у суперниці, але на морально-вольових врятувала матч та виграла.

За 3 години 12 хвилин Костюк подала чотири ейси, зробила 15 подвійних помилок та реалізувала вісім із 21 брейку.

Севілл ейсів не подавала, припустилася дев'яти подвійних помилок і реалізувала вісім із 16 брейків.

У наступному колі Костюк знову зустрінеться з американкою Медісон Кіс, якій минулого року програла у третьому колі "Вімблдону".

Дар'я Снігур — Олена Остапенко — 3:6, 0:6

Найскладніший суперник був у Снігур — 13-та ракетка світу Олену Остапенко.

Як і очікувалося, Снігур не мала шансів перемогти досвідчену суперницю. Дар'я поступилася у двох сетах, а в другому взагалі з "бубликом".

Матч тривав 50 хвилин, за які Снігур не подавала ейсів і зробила дві подвійні помилки.

Остапенко вісім разів подавала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала чотири з п'яти брейків.

Парні розряди

Ще чотири матчі за участю українок пройшли у парних розрядах:

Найкта Бейнс/Амелія Раєцьки (Великобританія) — Тімеа Бабош (Угорщина)/ Надія Кіченок (Україна) — 4:6, 4:6

— 4:6, 4:6 Джуліана Олмос (Мексика) / Олександра Панова (Росія) — Марта Костюк (Україна) / Габріела Русе (Румунія) — 6:2, 3:6, 0:6

/ Габріела Русе (Румунія) — 6:2, 3:6, 0:6 Корі Гауфф/Джесіка Пегула (США) — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) — 7:5, 6:7, 7:5

— 7:5, 6:7, 7:5 Людмила Кіченок (Україна) /Олена Остапенко (Латвія) — Дар'я Севілл (Австралія)/Ює Юань (Китай) — 6:1, 6:4

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