Успіхи та поразки українок на Вімблдоні: матчі Костюк, Світоліної та Снігур

Світоліна та Костюк продовжили перемагати на Вімблдоні, Снігур вилетіла — відео
На престижному лондонському турнірі серії Великого шолому відбувся четвертий ігровий день. В одиночному розряді пройшли матчі другого кола, а також стартували дуети.
Найбільшого інтересу привернули матчі першої та другої ракеток України Марти Костюк та Еліни Світоліної, повідомив портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна — Юлі Німайєр — 6:3, 6:4
Останньою з українок у одиночному розряді зіграла Світоліна, якій протистояла молода німецька тенісистка із 90-м місцем у рейтингу WTA.
Матч тривав 1 годину 17 хвилин, протягом яких Світоліна подала чотири ейси, зробила дві подвійні помилки та використала чотири з шести брейків.
Німайєр тричі подала навиліт, зробила шість подвійних помилок та реалізувала два з трьох брейків.
У третьому колі Світоліна зіграє з десятою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу. Дівчата раніше тричі зустрічалися і двічі перемагала Еліна, ще раз сильнішою була Онс.
Зазначимо, що Світоліна десять разів виступала на "Вімблдоні" і вчетверте пробилася до третього раунду.
Марта Костюк — Дар'я Севілл — 4:6, 7:6, 6:4
Костюк свій матч провела з австралійкою Севілл. Раніше дівчата зустрічалися у 2018 році у Кубку Федерації, де Марта виграла.
Другий їхній матч виявився дуже важким для Костюк і дивом не завершився її поразкою.
Після програного першого сета Марта у другому поступалася з рахунком 2:5 із двома брейками у суперниці, але на морально-вольових врятувала матч та виграла.
За 3 години 12 хвилин Костюк подала чотири ейси, зробила 15 подвійних помилок та реалізувала вісім із 21 брейку.
Севілл ейсів не подавала, припустилася дев'яти подвійних помилок і реалізувала вісім із 16 брейків.
У наступному колі Костюк знову зустрінеться з американкою Медісон Кіс, якій минулого року програла у третьому колі "Вімблдону".
Дар'я Снігур — Олена Остапенко — 3:6, 0:6
Найскладніший суперник був у Снігур — 13-та ракетка світу Олену Остапенко.
Як і очікувалося, Снігур не мала шансів перемогти досвідчену суперницю. Дар'я поступилася у двох сетах, а в другому взагалі з "бубликом".
Матч тривав 50 хвилин, за які Снігур не подавала ейсів і зробила дві подвійні помилки.
Остапенко вісім разів подавала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала чотири з п'яти брейків.
Парні розряди
Ще чотири матчі за участю українок пройшли у парних розрядах:
- Найкта Бейнс/Амелія Раєцьки (Великобританія) — Тімеа Бабош (Угорщина)/ Надія Кіченок (Україна) — 4:6, 4:6
- Джуліана Олмос (Мексика) / Олександра Панова (Росія) — Марта Костюк (Україна) / Габріела Русе (Румунія) — 6:2, 3:6, 0:6
- Корі Гауфф/Джесіка Пегула (США) — Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) — 7:5, 6:7, 7:5
- Людмила Кіченок (Україна) /Олена Остапенко (Латвія) — Дар'я Севілл (Австралія)/Ює Юань (Китай) — 6:1, 6:4
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