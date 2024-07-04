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Динамо продасть двох гравців до Польщі та Туреччини — про кого йдеться

4 липня 2024 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо продасть Цитаїшвілі та Булецу у закордонні клуби
Сергій Булеця під час виступу у "Зорі". Фото: instagram.com/sergeybuletsa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Динамо" продасть як мінімум двох гравців під час літнього міжсезоння. Вони продовжать кар'єру у закордонних чемпіонатах.

Георгій Цитаїшвілі та Сергій Булеца найближчим часом підуть з київського клубу, повідомляє журналіст Петро Слонка.

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"Динамо" продовжує позбавлятися гравців, які не входять до планів на сезон тренерського штабу. Атакувальний півзахисник Сергій Булеца та вінгер Георгій Цитаїшвілі вже знайшли нові команди. Обидва гравці вже цього тижня будуть представлені футболістами польського та турецького клубів.

Георгій Цитаїшвілі піде з Динамо
Георгій Цитаїшвілі готується до переїзду до Туреччини. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Де гратимуть Булеца та Цитаїшвілі

Минулий сезон Сергій Булеца провів у "Заглембе Любін" на правах оренди. Він зіграв 30 матчів, забив 1 гол і зробив 4 результативні передачі. Футболіст продовжить кар'єру у польському клубі "Лехія". Хавбек уже пройшов медичне обстеження.

Також до відходу з "Динамо" близький 23-річний чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-20 Георгій Цитаїшвілі. Минулого сезону він виступав на правах оренди за "Динамо" (Батумі). Новим клубом футболіста збірної Грузії стане турецький "Коньяспор". Переговори перебувають у просунутої стадії.

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