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Динамо продаст двух игроков в Польшу и Турцию — о ком речь

4 июля 2024 15:02
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Динамо продаст Цитаишвили и Булецу в зарубежные клубы
Сергей Булеца во время выступления в "Заре". Фото: instagram.com/sergeybuletsa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Динамо" продаст как минимум двух игроков во время летнего межсезонья. Они продолжат карьеру в зарубежных чемпионатах.

Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца в ближайшее время уйдут из киевского клуба, сообщает журналист Пьотр Слонка

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"Динамо" продолжает избавляться от игроков, которые не входят в планы на сезон тренерского штаба. Атакующий полузащитник Сергей Булеца и вингер Георгий Цитаишвили уже нашли новые команды. Оба игрока уже на этой неделе будут представлены в качестве футболистов польского и турецкого клубов. 

Георгий Цитаишвили уйдет из Динамо
Георгий Цитаишвили готовится к переезду в Турцию. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Где будут играть Булеца и Цитаишвили

Прошлый сезон Сергей Булеца провел в "Заглембе Любин" на правах аренды. Он сыграл 30 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Футболист продолжит карьеру в польском клубе "Лехия". Хавбек уже прошел медицинское обследование. 

Также к уходу из "Динамо" близок 23-летний чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Динамо" (Батуми). Новым клубом футболиста сборной Грузии станет турецкий "Коньяспор". Переговоры находятся на продвинутой стадии. 

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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