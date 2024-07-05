Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина и Костюк продолжили побеждать на Уимблдоне, Снигур вылетела — видео arrow

Свитолина и Костюк продолжили побеждать на Уимблдоне, Снигур вылетела — видео

5 июля 2024 09:09
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Успехи и поражения украинок на Уимблдоне: матчи Костюк, Свитолиной и Снигур
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На престижном лондонском турнире серии Большого шлема прошел четвертый игровой день. В одиночном разряде прошли матчи второго круге, а также стартовали дуэты.

Наибольший интерес привлекли матчи первой и второй ракеток Украины Марты Костюк и Элины Свитолиной, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Элина Свитолина — Юле Нимайер — 6:3, 6:4

Последней из украинок в одиночном разряде сыграла Свитолина, которой противостояла молодая немецкая теннисистка с 90-м местом в рейтинге WTA.

Матч длился 1 час 17 минут, в течение которых Свитолина подала четыре эйса, сделала две двойные ошибки и использовала четыре из шести брейков.

Нимайер трижды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.

В третьем круге Свитолина сыграет с десятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Девушки ранее трижды встречались и дважды побеждала Элина, еще раз сильнее была Онс.

Отметим, что Свитолина десять раз выступала на "Уимблдоне" и в четвертый раз пробилась в третий раунд.

Марта Костюк — Дарья Сэвилл — 4:6, 7:6, 6:4

Костюк свой матч провела с австралийкой Сэвилл. Ранее девушки встречались в 2018 году в Кубке Федерации и Марта выиграла.

Второй их матч оказался очень тяжелым для Костюк и чудом не завершился ее поражением.

После проигранного первого сета Марта во втором уступала со счетом 2:5 с двумя брейками у соперницы, но на морально-волевых спасла матч и выиграла.

За 3 часа 12 минут Костюк подала четыре эйса, сделала 15 двойных ошибок и реализовала восемь из 21 брейка.

Сэвилл эйсов не подавала, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь из 16 брейков.

В следующем круге Костюк снова встретится с американкой Мэдисон Кис, которой в прошлом году проиграла в третьем круге "Уимблдона".

Дарья Снигур — Елена Остапенко — 3:6, 0:6

Самый сложный соперник был у Снигур —13-я ракетка в мире Елена Остапенко.

Как и ожидалось, у Снигур не было шансов победить опытную соперницу. Дарья уступила в двух сетах, а во втором вообще с "баранкой".

Матч длился 50 минут, за которые Снигур не подавала эйсов и сделала две двойные ошибки.

Остапенко восемь раз подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейков.

Парные разряды

Еще четыре матча с участием украинок прошли в парных разрядах:

  • Найкта Бейнс/Амелия Раецки (Великобритания) — Тимеа Бабош (Венгрия)/Надежда Киченок (Украина) — 4:6, 4:6
  • Джулиана Олмос (Мексика)/Александра Панова (Россия) — Марта Костюк (Украина)/Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 3:6, 0:6
  • Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:7, 7:5
  • Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Сэвилл (Австралия)/Юе Юань (Китай) — 6:1, 6:4

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.

Футболист "Шахтера" становится звездой в американской MSL — игрок забивает гол за голом. 

Кварацхелия готовится подписать контракт с "ПСЖ" — что известно. 

"Динамо" продаст двух игроков в Польшу и Турцию — о ком речь.

Элина Свитолина Даяна Ястремская Теннис Ангелина Калинина Марта Костюк украинские теннисисты Людмила Киченок Дарья Снигур Надежда Киченок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно