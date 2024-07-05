Успехи и поражения украинок на Уимблдоне: матчи Костюк, Свитолиной и Снигур

Свитолина и Костюк продолжили побеждать на Уимблдоне, Снигур вылетела — видео
На престижном лондонском турнире серии Большого шлема прошел четвертый игровой день. В одиночном разряде прошли матчи второго круге, а также стартовали дуэты.
Наибольший интерес привлекли матчи первой и второй ракеток Украины Марты Костюк и Элины Свитолиной, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Юле Нимайер — 6:3, 6:4
Последней из украинок в одиночном разряде сыграла Свитолина, которой противостояла молодая немецкая теннисистка с 90-м местом в рейтинге WTA.
Матч длился 1 час 17 минут, в течение которых Свитолина подала четыре эйса, сделала две двойные ошибки и использовала четыре из шести брейков.
Нимайер трижды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.
В третьем круге Свитолина сыграет с десятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Девушки ранее трижды встречались и дважды побеждала Элина, еще раз сильнее была Онс.
Отметим, что Свитолина десять раз выступала на "Уимблдоне" и в четвертый раз пробилась в третий раунд.
Марта Костюк — Дарья Сэвилл — 4:6, 7:6, 6:4
Костюк свой матч провела с австралийкой Сэвилл. Ранее девушки встречались в 2018 году в Кубке Федерации и Марта выиграла.
Второй их матч оказался очень тяжелым для Костюк и чудом не завершился ее поражением.
После проигранного первого сета Марта во втором уступала со счетом 2:5 с двумя брейками у соперницы, но на морально-волевых спасла матч и выиграла.
За 3 часа 12 минут Костюк подала четыре эйса, сделала 15 двойных ошибок и реализовала восемь из 21 брейка.
Сэвилл эйсов не подавала, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь из 16 брейков.
В следующем круге Костюк снова встретится с американкой Мэдисон Кис, которой в прошлом году проиграла в третьем круге "Уимблдона".
Дарья Снигур — Елена Остапенко — 3:6, 0:6
Самый сложный соперник был у Снигур —13-я ракетка в мире Елена Остапенко.
Как и ожидалось, у Снигур не было шансов победить опытную соперницу. Дарья уступила в двух сетах, а во втором вообще с "баранкой".
Матч длился 50 минут, за которые Снигур не подавала эйсов и сделала две двойные ошибки.
Остапенко восемь раз подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейков.
Парные разряды
Еще четыре матча с участием украинок прошли в парных разрядах:
- Найкта Бейнс/Амелия Раецки (Великобритания) — Тимеа Бабош (Венгрия)/Надежда Киченок (Украина) — 4:6, 4:6
- Джулиана Олмос (Мексика)/Александра Панова (Россия) — Марта Костюк (Украина)/Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 3:6, 0:6
- Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:7, 7:5
- Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Сэвилл (Австралия)/Юе Юань (Китай) — 6:1, 6:4
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