Успехи и поражения украинок на Уимблдоне: матчи Костюк, Свитолиной и Снигур

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На престижном лондонском турнире серии Большого шлема прошел четвертый игровой день. В одиночном разряде прошли матчи второго круге, а также стартовали дуэты.

Наибольший интерес привлекли матчи первой и второй ракеток Украины Марты Костюк и Элины Свитолиной, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина — Юле Нимайер — 6:3, 6:4

Последней из украинок в одиночном разряде сыграла Свитолина, которой противостояла молодая немецкая теннисистка с 90-м местом в рейтинге WTA.

Матч длился 1 час 17 минут, в течение которых Свитолина подала четыре эйса, сделала две двойные ошибки и использовала четыре из шести брейков.

Нимайер трижды подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два из трех брейков.

В третьем круге Свитолина сыграет с десятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Девушки ранее трижды встречались и дважды побеждала Элина, еще раз сильнее была Онс.

Отметим, что Свитолина десять раз выступала на "Уимблдоне" и в четвертый раз пробилась в третий раунд.

Марта Костюк — Дарья Сэвилл — 4:6, 7:6, 6:4

Костюк свой матч провела с австралийкой Сэвилл. Ранее девушки встречались в 2018 году в Кубке Федерации и Марта выиграла.

Второй их матч оказался очень тяжелым для Костюк и чудом не завершился ее поражением.

После проигранного первого сета Марта во втором уступала со счетом 2:5 с двумя брейками у соперницы, но на морально-волевых спасла матч и выиграла.

За 3 часа 12 минут Костюк подала четыре эйса, сделала 15 двойных ошибок и реализовала восемь из 21 брейка.

Сэвилл эйсов не подавала, допустила девять двойных ошибок и реализовала восемь из 16 брейков.

В следующем круге Костюк снова встретится с американкой Мэдисон Кис, которой в прошлом году проиграла в третьем круге "Уимблдона".

Дарья Снигур — Елена Остапенко — 3:6, 0:6

Самый сложный соперник был у Снигур —13-я ракетка в мире Елена Остапенко.

Как и ожидалось, у Снигур не было шансов победить опытную соперницу. Дарья уступила в двух сетах, а во втором вообще с "баранкой".

Матч длился 50 минут, за которые Снигур не подавала эйсов и сделала две двойные ошибки.

Остапенко восемь раз подавала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейков.

Парные разряды

Еще четыре матча с участием украинок прошли в парных разрядах:

Найкта Бейнс/Амелия Раецки (Великобритания) — Тимеа Бабош (Венгрия)/ Надежда Киченок (Украина) — 4:6, 4:6

— 4:6, 4:6 Джулиана Олмос (Мексика)/Александра Панова (Россия) — Марта Костюк (Украина) /Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 3:6, 0:6

/Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 3:6, 0:6 Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:7, 7:5

— 7:5, 6:7, 7:5 Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Сэвилл (Австралия)/Юе Юань (Китай) — 6:1, 6:4

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