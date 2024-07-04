Юлия Стародубцева вылетела во втором круге Уимблдона, а Даяна Ястремская пробилась дальше

Даяна Ястремская. Фото: Арата Ямаока, ФТУ

Теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская выступили во втором круге Уимблдона-2024. Стародубцева сыграла с новозеландкой Лулу Радовчич и не смогла пройти дальше. Ястремская одолела Грачеву и проходит в следующий тур.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Юлия Стародубцева впервые в карьере выступает на Уимблдоне. Она достойно прошла квалификацию и в первом круге основной сетки выбила бельгийку Ван Эйтванк.

Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)

Даяна Ястремская проходит дальше

Теннисистка Даяна Ястремская показала невероятный результат на Уимблдоне. Она пробилась в третий круг Уимблдона, одолев соперницу россиянку с французским паспортом Грачеву.

Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция) — 2:1 (3:6, 6:4, 7:6 (10:5)).

В следующем раунде Даяна сыграет против теннисистки из Хорватии Донны Векич.

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