Юлия Стародубцева вылетела во втором круге Уимблдона, а Даяна Ястремская пробилась дальше

Стародубцева и Ястремская выступили на Уимблдоне — результаты встреч
Теннисистки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская выступили во втором круге Уимблдона-2024. Стародубцева сыграла с новозеландкой Лулу Радовчич и не смогла пройти дальше. Ястремская одолела Грачеву и проходит в следующий тур.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Выступление украинок на Уимблдоне-2024
Юлия Стародубцева впервые в карьере выступает на Уимблдоне. Она достойно прошла квалификацию и в первом круге основной сетки выбила бельгийку Ван Эйтванк.
Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
Даяна Ястремская проходит дальше
Теннисистка Даяна Ястремская показала невероятный результат на Уимблдоне. Она пробилась в третий круг Уимблдона, одолев соперницу россиянку с французским паспортом Грачеву.
Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция) — 2:1 (3:6, 6:4, 7:6 (10:5)).
В следующем раунде Даяна сыграет против теннисистки из Хорватии Донны Векич.
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