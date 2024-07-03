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Світоліна перемогла польську тенісистку — з яким рахунком

3 липня 2024 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Світоліна розпочала виступ на Вімблдоні з перемоги
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: WTA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українська тенісистка Еліна Світоліна у середу, 3 липня, виграла свій перший матч на Вімблдоні-2024. Українка перемогла польку Магду Лінетт за підсумками трьох сетів у стартовому раунді.

Відео матчу транслювалося на Setanta Sports в Youtube.

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За результатами матчу проти польки Магди Лінетт з рахунком 1:2 перемогла українська тенісистка Еліна Світоліна.

Матч тривав 2 години 40 хвилин: у першому сеті Світоліна здобула перемогу 7:5, але у другому втратила перевагу, що закінчилося рахунком 6:7 (9) на користь польки.

Однак вже у третьому, вирішальному сеті, українка "дотисла" суперницю та виграла з результатом 6:3. Під час матчу Світоліна зробила 6 ейсів, допустила одну подвійну помилку та використала 4 з 10 брейкпойнтів.

Відомо, що у другому колі турніру суперницею українки стане німкеня Юле Німаєр — вони гратимуть між собою вперше.

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спорт Україна Еліна Світоліна Теніс

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