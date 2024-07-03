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Українка Снігур сенсаційно вийшла до другого кола Вімблдону — відео

3 липня 2024 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Дар'я Снігур вийшла в друге коло Вімблдону, перемігши Осеан Додан
Українська тенісистка Дар'я Снігур. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні проходять матчі першого кола "Вімблдону" в особистому розряді. На корт вийшла українка Дар'я Снігур.

Суперницею українки стала француженка Осеан Додан, повідомив портал Новини.LIVE.

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За останні два роки у дівчат з'явилася своя історія. 2003-го вони зіграли у Франції, а 2024-го в Австралії. Обидва рази впевнено виграла Додан. Минулий матч вона також була фаворитом.

Коли ж матч розпочався, то українка впевнено виграла перший сет, а у другому залишила суперницю з "бубликом".

Матч тривав 52 хвилини, протягом яких Снігур подала три ейси, зробила п'ять подвійних помилок і використала п'ять із шести брейків.

Додан також зробила три ейси і припустилася п'яти подвійних помилок. При цьому вона реалізувала один із трьох брейків.

У другому колі турніру Снігур зіграє проти 14 ракетки світу Олени Остапенко з Латвії.

Зазначимо, що у друге коло турніру пройшли Даяна Ястремська, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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Теніс Турніри Великого шлему українські тенісисти Вімблдон Дар'я Снігур

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