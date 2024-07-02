Українки Байндль та Калініна завершили виступ на Вімблдоні-2024

Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

У Лондоні на "Вімблдоні" проходить другий ігровий день у одиночному розряді. У дівчат зіграли українки Катерина Байндль та Ангеліна Калініна.

Обидві українські тенісистки програли та завершили боротьбу на "Вімблдоні", повідомив портал Новини.LIVE.

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Катерина Байндль — Лаура Зігемунд — 4:6, 1:6

Байндль та Зігемунд добре знайомі, адже до "Вімблдону" п'ять разів грали один з одним. Щоправда, статистика була не на користь українки, яка лише раз перемагала німкеню.

У шостому матчі українка знову програла. Дівчата провели на майданчику 1 годину 34 хвилини, протягом яких Байндль не подавала ейсів, зробила одну подвійну помилку та реалізувала два з восьми брейк-пойнтів.

Зігемунд також не подавала ейсів, зробила дві подвійні помилки та використала шість із восьми брейків.

Цікаво, що Байндль вшосте не змогла подолати перше коло "Вімблдону".

Ангеліна Калініна — Еліна Аванесян — 2:6, 3:6

Калініна у першому колі зіграла проти росіянки вірменського походження Аванесян.

Дівчата зустрічалися вперше та провели на корті 1 годину 7 хвилин. Калініна за матч подала один ейс, зробила вісім подвійних помилок та реалізувала два з восьми брейків.

Аванесян навиліт не подавала, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала шість з восьми брейків.

Калініна вперше на "Вімблдоні" не змогла пройти перше коло. Загалом українка тричі грала в основній сітці цього турніру.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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