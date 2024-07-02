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Калинина и Байндль на Уимблдоне проиграли свои матчи первого круга

2 июля 2024 21:03
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Агабекян Карен
редактор
Украинки Байндль и Калинина завершили выступление на Уимблдоне-2024
Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне на "Уимблдоне" проходит второй игровой день в одиночном разряде. У девушек сыграли украинки Катерина Байндль и Ангелина Калинина.

Обе украинские теннисистки проиграли и завершили борьбу на "Уимблдоне", сообщил портал Новини.LIVE.

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Катерина Байндл — Лаура Зигемунд — 4:6, 1:6

Байндль и Зигемунд хорошо знакомы, ведь до "Уимблдона" пять раз играли друг с другом. Правда, статистика была не свользу украинки, которая лишь раз побеждала немку.

В шестом матче украинка снова проиграла. Девушки провели на площадке 1 час 34 минуты, в течение которых Байндль не подавала эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.

Зигемунд также не подавала эйсов, сделала две двойные ошибки и использовала шесть из восьми брейков.

Интересно, что Байндль в шестой раз не смогла преодолеть первый круг "Уимблдона".

Ангелина Калинина — Элина Аванесян — 2:6, 3:6

Калинина в первом круге сыграла против россиянки армянского происхождения Аванесян.

Девушки встречались впервые и провели на корте 1 час 7 минут. Калинина за матч подала один эйс, сделала восемь двойных ошибок и реализовала два из восьми брейков.

Аванесян навылет не подавала, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейков.

Калинина впервые на "Уимблдоне" не смогла пройти первый круг. Всего украинка трижды играла в основной сетке этого турнира.

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Теннис Турниры Большого Шлема Ангелина Калинина украинские теннисисты Уимблдон Катерина Байндль

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