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Костюк и Ястремская с победы стартовали на Уимблдоне, а Цуренко уступила Грачевой

1 июля 2024 16:32
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Агабекян Карен
редактор
Уимблдон-2024: Ястремская и Костюк стартовали с побед, Цуренко уступила Грачевой
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондоне стартовал "Уимблдон", где выступит рекордное количество украинок — восемь представительниц. Первыми на турнире стартовали Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Если Костюк и Ястремская смогли победить, то Цуренко уступила, сообщил портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская — Надя Подороска — 6:1, 7:6

Ястремская в третий раз стартовала в основной сетке "Уимблдона". Ранее украинка в 2019-м дошла к четвертому кругу, а в 2022-м вылетела в первом. К новой попытке покорить травяные корты Даяна подошла в хорошей форме.

Матч с аргентинкой длился 1 час 36 минут, в течение которых Даяна четырежды подавала навылет и столько же допустила двойных ошибок. Также она использовала четыре из восьми брейков.

Подороска же эйсов не подавала, двойные ошибки не делала и использовала всего два из пяти брейков.

Леся Цуренко — Варвара Грачева — 3:6, 1:6

Цуренко в первом круге сошлась с россиянкой Грачевой, которая выступает за Францию потому, что не любит Россию и власть в Кремле.

Ранее девушки дважды встречались и обменялись тогда победами.

Новый матч длился 1 час 3 минуты, за которые Цуренко не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк.

Грачева не подавала навылет, не далала двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Грачева сыграет против украинки Даяны Ястремской.

Марта Костюк — Ребекка Шрамкова — 6:3, 6:2

Костюк к матчу против Шрамковой подошла после спада, который у нее случился на грунтовых турнирах.

Прошедший матч длился 1 час 13 минут. Костюк за отведенное время подала четыре эйса, не делала двойных ошибок и реализовала три из 12 брейк-пойнтов.

Шрамкова навылет не подавала, сделала три двойные ошибки и не использовала свой единственный брейк-пойнт.

Во втором круге Марта сыграет с победительницей матча австралийки Дарии Севилл и американки Пейтон Стернс.

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Даяна Ястремская Теннис Турниры Большого Шлема Леся Цуренко Марта Костюк украинские теннисисты Уимблдон

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