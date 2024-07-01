В первый день Уимблдона выступят четыре украинские теннисистки

Костюк, Ястремская, Цуренко и Стародубцева сегодня стартуют на Уимблдоне
В Лондоне 1 июля стартует легендарный турнир "Большого шлема" "Уимблдон". В первом круге сыграет рекордное количество украинок — восемь.
В первый день свои матчи сыграют четыре из восьми украинских теннисисток, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинки стартуют на "Уимблдоне"
В первый игровой день "Уимблдона" состоятся 64 матча в одиночном разряде. Украину представят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.
В 13:00 по киевскому времени должны стартовать Ястремская на пятом корте и Цуренко на четвертом. Костюк начнет играть в 14:30, а Стародубцева в 16:30. Однако, это "Уимблдон", где из-за различных погодных условий игры могут постоянно переноситься.
- Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова (105 WTA).
- Даяна Ястремская (28 WTA) — Надя Подороска (65 WTA).
- Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачева (70 WTA)
- Юлия Стародубцева (153 WTA) — Алисон ван Эйтванк (254 WTA)
Также на "Уимблдоне" сыграю Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Катерина Байндль и Дарья Снигур.
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