Першого дня Вімблдону виступлять чотири українські тенісистки

Марта Костюк уперше виступить на "Вімблдоні" як перша ракетка України. Фото: j48tennis.net

У Лондоні 1 липня стартує легендарний турнір "Великого шолому" "Вімблдон". У першому колі зіграє рекордна кількість українок — вісім.

В перший день свої матчі зіграють чотири з восьми українських тенісисток, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

Українки стартують на "Вімблдоні"

У перший ігровий день "Вімблдону" відбудуться 64 матчі в одиночному розряді. Україну представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

О 13:00 за київським часом мають стартувати Ястремська на п'ятому корті та Цуренко на четвертому. Костюк почне грати о 14:30, а Стародубцева о 16:30. Однак, це "Вімблдон", де через різні погодні умови матчі можуть постійно переноситися.

Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова (105 WTA).

Даяна Ястремська (28 WTA) — Надя Подороська (65 WTA).

Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачова (70 WTA)

Юлія Стародубцева (153 WTA) — Алісон ван Ейтванк (254 WTA)

Також на "Вімблдоні" зіграю Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Дар'я Снігур.

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