Першого дня Вімблдону виступлять чотири українські тенісистки

Костюк, Ястремська, Цуренко та Стародубцева сьогодні стартують на Вімблдоні
У Лондоні 1 липня стартує легендарний турнір "Великого шолому" "Вімблдон". У першому колі зіграє рекордна кількість українок — вісім.
В перший день свої матчі зіграють чотири з восьми українських тенісисток, повідомив портал Новини.LIVE.
Українки стартують на "Вімблдоні"
У перший ігровий день "Вімблдону" відбудуться 64 матчі в одиночному розряді. Україну представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.
О 13:00 за київським часом мають стартувати Ястремська на п'ятому корті та Цуренко на четвертому. Костюк почне грати о 14:30, а Стародубцева о 16:30. Однак, це "Вімблдон", де через різні погодні умови матчі можуть постійно переноситися.
- Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова (105 WTA).
- Даяна Ястремська (28 WTA) — Надя Подороська (65 WTA).
- Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачова (70 WTA)
- Юлія Стародубцева (153 WTA) — Алісон ван Ейтванк (254 WTA)
Також на "Вімблдоні" зіграю Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Дар'я Снігур.
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