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Світоліна, Костюк та ще шість українок дізналися імена суперниць на старті Вімблдону

28 червня 2024 15:12
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Агабекян Карен
редактор
Вісім тенісисток на Вімблдоні-2024 — це рекордне представництво України
Перша ракетка України Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні 1 липня стартує перше коло основної сітки Вімблдону. На турнірі зіграє вісім представниць України.

Українські тенісистки вже дізнались імена своїх суперниць, передає портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українки їдуть на Вімблдон з рекордом

На турнірі виступлять вісім українок, що є рекордним представництвом для країни на Вімблдоні. Попередній рекорд був у 2008 році — сім тенісисток.

  • Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова
  • Еліна Світоліна (21 WTA) — Магда Лінетт
  • Даяна Ястремська (28 WTA) — Надя Подороска
  • Ангеліна Калініна (44 WTA) — Еліна Аванесян
  • Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачова
  • Катерина Баіндль (175 WTA) — Лаура Зігемунд
  • Дарія Снігур (131 WTA) — Осеан Додан
  • Юлія Стародубцева (153 WTA) — Алісон ван Ейтванк

Зазначимо, що Катаріна Завацька та Настасія Соболєва намагалися потрапити на турнір через кваліфікацію, але поступилися. Натомість кваліфікацію пройшли Снігур та Стародубцева.

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Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Теніс
Леся Цуренко
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
українські тенісисти
Вімблдон

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