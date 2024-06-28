Вісім тенісисток на Вімблдоні-2024 — це рекордне представництво України

Перша ракетка України Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

У Лондоні 1 липня стартує перше коло основної сітки Вімблдону. На турнірі зіграє вісім представниць України.

Українські тенісистки вже дізнались імена своїх суперниць, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українки їдуть на Вімблдон з рекордом

На турнірі виступлять вісім українок, що є рекордним представництвом для країни на Вімблдоні. Попередній рекорд був у 2008 році — сім тенісисток.

Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова

— Ребекка Шрамкова Еліна Світоліна (21 WTA) — Магда Лінетт

— Магда Лінетт Даяна Ястремська (28 WTA) — Надя Подороска

— Надя Подороска Ангеліна Калініна (44 WTA) — Еліна Аванесян

— Еліна Аванесян Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачова

— Варвара Грачова Катерина Баіндль (175 WTA) — Лаура Зігемунд

— Лаура Зігемунд Дарія Снігур (131 WTA) — Осеан Додан

— Осеан Додан Юлія Стародубцева (153 WTA) — Алісон ван Ейтванк

Зазначимо, що Катаріна Завацька та Настасія Соболєва намагалися потрапити на турнір через кваліфікацію, але поступилися. Натомість кваліфікацію пройшли Снігур та Стародубцева.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Ребров мав конфлікт з одним із лідерів збірної України — про кого йдеться.

Збірна України отримає призові за Євро-2024 — скільки заробила команда.

Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024.