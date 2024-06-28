Восемь теннисисток на Уимблдоне-2024 – это рекордное представительство Украины.

Свитолина, Костюк и еще шесть украинок узнали имена соперниц на старте Уимблдона
В Лондоне 1 июля стартует первый круг основной сетки Уимблдона. На турнире сыграет восемь представительниц Украины.
Украинские теннисистки уже узнали имена своих соперниц, передает портал Новини.LIVE.
Украинки едут на Уимблдон с рекордом
На турнире выступят восемь украинок, что является рекордным представительством для страны на Уимблдоне. Предыдущий рекорд был в 2008 году — семь теннисисток.
- Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова.
- Элина Свитолина (21 WTA) — Магда Линетт
- Даяна Ястремская (28 WTA) — Надя Подороска.
- Ангелина Калинина (44 WTA) — Элина Аванесян
- Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачева
- Екатерина Байндль (175 WTA) — Лаура Зигемунд
- Дарья Снигурь (131 WTA) — Осеан Додан
- Юлия Стародубцева (153 WTA) — Алисон ван Эйтванк
Отметим, что Катарина Завацкая и Анастасия Соболева пытались попасть на турнир через квалификацию, но уступили. Квалификацию прошли Снигур и Стародубцева.
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