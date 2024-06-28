Восемь теннисисток на Уимблдоне-2024 – это рекордное представительство Украины.

Первая ракетка Украины Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

В Лондоне 1 июля стартует первый круг основной сетки Уимблдона. На турнире сыграет восемь представительниц Украины.

Украинские теннисистки уже узнали имена своих соперниц, передает портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинки едут на Уимблдон с рекордом

На турнире выступят восемь украинок, что является рекордным представительством для страны на Уимблдоне. Предыдущий рекорд был в 2008 году — семь теннисисток.

Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова.

— Ребекка Шрамкова. Элина Свитолина (21 WTA) — Магда Линетт

— Магда Линетт Даяна Ястремская (28 WTA) — Надя Подороска.

— Надя Подороска. Ангелина Калинина (44 WTA) — Элина Аванесян

— Элина Аванесян Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачева

— Варвара Грачева Екатерина Байндль (175 WTA) — Лаура Зигемунд

— Лаура Зигемунд Дарья Снигурь (131 WTA) — Осеан Додан

— Осеан Додан Юлия Стародубцева (153 WTA) — Алисон ван Эйтванк

Отметим, что Катарина Завацкая и Анастасия Соболева пытались попасть на турнир через квалификацию, но уступили. Квалификацию прошли Снигур и Стародубцева.

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