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Свитолина, Костюк и еще шесть украинок узнали имена соперниц на старте Уимблдона

28 июня 2024 15:12
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Агабекян Карен
редактор
Восемь теннисисток на Уимблдоне-2024 – это рекордное представительство Украины.
Первая ракетка Украины Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне 1 июля стартует первый круг основной сетки Уимблдона. На турнире сыграет восемь представительниц Украины.

Украинские теннисистки уже узнали имена своих соперниц, передает портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинки едут на Уимблдон с рекордом

На турнире выступят восемь украинок, что является рекордным представительством для страны на Уимблдоне. Предыдущий рекорд был в 2008 году — семь теннисисток.

  • Марта Костюк (18 WTA) — Ребекка Шрамкова.
  • Элина Свитолина (21 WTA) — Магда Линетт
  • Даяна Ястремская (28 WTA) — Надя Подороска.
  • Ангелина Калинина (44 WTA) — Элина Аванесян
  • Леся Цуренко (57 WTA) — Варвара Грачева
  • Екатерина Байндль (175 WTA) — Лаура Зигемунд
  • Дарья Снигурь (131 WTA) — Осеан Додан
  • Юлия Стародубцева (153 WTA) — Алисон ван Эйтванк

Отметим, что Катарина Завацкая и Анастасия Соболева пытались попасть на турнир через квалификацию, но уступили. Квалификацию прошли Снигур и Стародубцева.

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера". 

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Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Теннис
Леся Цуренко
Ангелина Калинина
Марта Костюк
украинские теннисисты
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