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Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины

10 июня 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк заменила Элину Свитолину как украинку с самым высоким рейтингом
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой еженедельный рейтинг, что повлияло и на украинских спортсменок. Важность этого обновления связана с завершившимся Открытым чемпионатом Франции.

Согласно с обновлением WTA, среди украинок Марта Костюк сменила Элину Свитолину на позиции первой ракетки Украины.

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Рейтинг WTA. Фото: скриншот

Свитолина опустилась в рейтинге WTA

После победы на Роланд Гаррос полячка Ига Свентек укрепила свое первое место. Также на вторую позицию поднялась американка Кори Гауфф, обошедшая белоруску Арину Соболенко.

Первой ракеткой Украины и 17-й в мире стала Марта Костюк, прибавившая три позиции. После Роланд Гаррос с 19 на на 21-е место опустилась Элина Свитолина.

На 27-й позиции разместилась Даяна Ястремская, прибавившая пять мест. Также в топ-50 на 46-м месте разместилась Ангелина Калинина.

Также в топ-100 попала Леся Цуренко, которая идет 59-й.

Во второй сотне рейтинга WTA находятся украинки Дарья Снигур (127-я), Юлия Стародубцева (134-я) и Катерина Байндль (182-я).

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украинские теннисисты
Теннис
Марта Костюк
Элина Свитолина
Даяна Ястремская

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