Марта Костюк заменила Элину Свитолину как украинку с самым высоким рейтингом

Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой еженедельный рейтинг, что повлияло и на украинских спортсменок. Важность этого обновления связана с завершившимся Открытым чемпионатом Франции.
Согласно с обновлением WTA, среди украинок Марта Костюк сменила Элину Свитолину на позиции первой ракетки Украины.
Свитолина опустилась в рейтинге WTA
После победы на Роланд Гаррос полячка Ига Свентек укрепила свое первое место. Также на вторую позицию поднялась американка Кори Гауфф, обошедшая белоруску Арину Соболенко.
Первой ракеткой Украины и 17-й в мире стала Марта Костюк, прибавившая три позиции. После Роланд Гаррос с 19 на на 21-е место опустилась Элина Свитолина.
На 27-й позиции разместилась Даяна Ястремская, прибавившая пять мест. Также в топ-50 на 46-м месте разместилась Ангелина Калинина.
Также в топ-100 попала Леся Цуренко, которая идет 59-й.
Во второй сотне рейтинга WTA находятся украинки Дарья Снигур (127-я), Юлия Стародубцева (134-я) и Катерина Байндль (182-я).
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