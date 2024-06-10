Костюк, Свитолина на Олимпиаде в Париже — известен состав сборной Украины по теннису

Марта Костюк во время матча. Фото: instagram.com/martakostyuk/

В составе сборной Украины на Олимпийские игры-2024 отправятся все звезды современного тенниса. Элина Свитолина и другие спортсменки представят страну на Играх в Париже.

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима в интервью "Суспільному" назвал заявку команды на Олимпиаду.

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Уже сформирован состав сборной Украины по теннису на олимпийский турнир. В Париж поедут главные звезды украинского тенниса во главе с Элиной Свитолиной.

Элина Свитолина на турнире. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Состав сборной Украины на Олимпиаду-2024

В одиночном разряде на Игры в Париж поедут Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. В парном разряде сыграют Людмила Киченок и Надежда Киченок.

Известно, что в парном разряде у Украины будет еще один дуэт. Его сформируют из спортсменок, которые будут выступать в одиночном турнире.

В сборной Украины сообщили, что на Олимпиаду также могут отправиться Ангелина Калинина и Леся Цуренко, которые не выполнили условия двух сыгранных матчей за национальную сборную в течение олимпийского цикла.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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