Марта Костюк пробилась в полуфинал Ролан Гаррос в парном разряде

Марта Костюк празднует победу. Фото: Reuters/Yves Herman

Украинка Марта Костюк стала участницей полуфинала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. Вместе с Еленой-Габриэлой Русе она без борьбы прошла пару соперниц из "нейтральной" страны.

Представительницы России отказались от выхода на корт, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках парного турнира на Ролан Гаррос-2024 Марта Костюк из Украины и Елена-Габриэла Русе из Румынии должны были противостоять россиянкам Мирре Андреевой и Вера Звонаревой. Однако матч не состоялся из-за отказа "нейтральных" теннисисток.

Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Yves Herman

Костюк в полуфинале Ролан Гаррос

Причиной отказа россиянок от поединка стало то, что Мирра Андреева 5 марта в одиночном разряде справилась в Ариной Соболенко из Беларуси. Россиянке понадобилось три сета, чтобы одержать победу и выйти в полуфинал турнира.

Марта Костюк и Габриэла Русе готовятся к полуфинальному матчу против Жасмин Паолини и Сарры Эррани из Италии. При этом Паолини также должна сыграть в 1/2 одиночного разряда Ролан Гаррос с россиянкой Андреевой.

Это уже не первый полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису для Костюк. Год назад Марта вместе с Русе уже выступали на этой стадии турнира.

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