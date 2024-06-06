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Марта Костюк установила невероятное достижение на Ролан Гаррос

6 июня 2024 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Марта Костюк пробилась в полуфинал Ролан Гаррос в парном разряде
Марта Костюк празднует победу. Фото: Reuters/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинка Марта Костюк стала участницей полуфинала в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. Вместе с Еленой-Габриэлой Русе она без борьбы прошла пару соперниц из "нейтральной" страны. 

Представительницы России отказались от выхода на корт, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках парного турнира на Ролан Гаррос-2024 Марта Костюк из Украины и Елена-Габриэла Русе из Румынии должны были противостоять россиянкам Мирре Андреевой и Вера Звонаревой. Однако матч не состоялся из-за отказа "нейтральных" теннисисток. 

Марта Костюк
Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Yves Herman

Костюк в полуфинале Ролан Гаррос 

Причиной отказа россиянок от поединка стало то, что Мирра Андреева 5 марта в одиночном разряде справилась в Ариной Соболенко из Беларуси. Россиянке понадобилось три сета, чтобы одержать победу и выйти в полуфинал турнира.

Марта Костюк и Габриэла Русе готовятся к полуфинальному матчу против Жасмин Паолини и Сарры Эррани из Италии. При этом Паолини также должна сыграть в 1/2 одиночного разряда Ролан Гаррос с россиянкой Андреевой. 

Это уже не первый полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису для Костюк. Год назад Марта вместе с Русе уже выступали на этой стадии турнира. 

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Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

спорт
украинские теннисисты
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Марта Костюк
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