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Свитолина установила важное достижение в теннисе — о чем речь

20 мая 2024 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина установила важное достижение в теннисе — о чем речь
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина остается наиболее успешной представительницей страны в этом виде спорта. Она сумела улучшить свою позицию в рейтинге Женской теннисной Ассоциации. 

Свитолина опережает других украинских теннисисток, сообщает официальный сайт WTA. 

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила собственную позицию в мировом рейтинге WTA. Согласно обновленной информации этой организации, бронзовая призерка Олимпиады-2020 поднялась на две строчки. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина во время фотосессии. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Украинские теннисистки в рейтинге WTA

Элина Свитолина занимает 17 место в рейтинге WTA. Это лучший результат среди всех украинских теннисисток. Ближе всего к одесситке оказалась Марта Костюк, которая осталась на 20 месте. 

Также в список 100 лучших теннисисток мира попали украинки Даяна Ястремская (32 позиция), Леся Цуренко (44) и Ангелина Калинина (56).

Рейтинг WTA возглавляет Ига Свентек из Польши. В тройку также вошли Арина Соболенко (Беларусь) и Коко Гауфф (США).

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спорт
Элина Свитолина
Теннис
WTA
Марта Костюк
украинские теннисисты
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