Світоліна встановила важливе досягнення у тенісі — про що йдеться
Лідер збірної України з тенісу Еліна Світоліна залишається найуспішнішою представницею країни у цьому виді спорту. Вона зуміла покращити свою позицію у рейтингу Жіночої тенісної Асоціації.
Світоліна випереджає інших українських тенісисток, повідомляє офіційний сайт WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна покращила власну позицію у світовому рейтингу WTA. Згідно з оновленою інформацією цієї організації, бронзова призерка Олімпіади-2020 піднялася на два рядки.
Українські тенісистки у рейтингу WTA
Еліна Світоліна посідає 17-те місце у рейтингу WTA. Це найкращий результат серед усіх українських тенісисток. Найближчим до одеситки виявилася Марта Костюк, яка залишилася на 20-му місці.
Також до списку 100 найкращих тенісисток світу потрапили українки Даяна Ястремська (32-га позиція), Леся Цуренко (44-та) та Ангеліна Калініна (56-та).
Рейтинг WTA очолює Іга Свьонтек із Польщі. До трійки також увійшли Аріна Соболенко (Білорусь) та Коко Гауфф (США).
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