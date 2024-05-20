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Світоліна встановила важливе досягнення у тенісі — про що йдеться

20 травня 2024 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна встановила важливе досягнення у тенісі — про що йдеться
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України з тенісу Еліна Світоліна залишається найуспішнішою представницею країни у цьому виді спорту. Вона зуміла покращити свою позицію у рейтингу Жіночої тенісної Асоціації.

Світоліна випереджає інших українських тенісисток, повідомляє офіційний сайт WTA.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна покращила власну позицію у світовому рейтингу WTA. Згідно з оновленою інформацією цієї організації, бронзова призерка Олімпіади-2020 піднялася на два рядки.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна під час фотосесії. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Українські тенісистки у рейтингу WTA

Еліна Світоліна посідає 17-те місце у рейтингу WTA. Це найкращий результат серед усіх українських тенісисток. Найближчим до одеситки виявилася Марта Костюк, яка залишилася на 20-му місці.

Також до списку 100 найкращих тенісисток світу потрапили українки Даяна Ястремська (32-га позиція), Леся Цуренко (44-та) та Ангеліна Калініна (56-та).

Рейтинг WTA очолює Іга Свьонтек із Польщі. До трійки також увійшли Аріна Соболенко (Білорусь) та Коко Гауфф (США).

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спорт
Еліна Світоліна
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Марта Костюк
українські тенісисти
збірна України з теннісу

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