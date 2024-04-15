Цуренко встановила незвичайний рекорд у збірній України з тенісу

Леся Цуренко святкує перемогу на корті. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Відома спортсменка Леся Цуренко стала рекордсменкою збірної України з тенісу. Вона встановила унікальне досягнення у національній команді.

Цуренко офіційно стала найбільш віковою тенісисткою країни, повідомляє "Великий теніс України".

Читайте також:

Українська тенісна збірна воювала із суперницями з Румунії за право зіграти у фінальному етапі престижного Кубка Біллі Джин Кінг. Збірна України вела у рахунку 2:0, але у підсумку поступилася 2:3.

Леся Цуренко на відпочинку. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Рекорд у національній команді

Леся Цуренко (номер 41 у рейтингу WTA) стала найбільш віковою тенісисткою, яка будь-коли виступала за збірну України. Вже 30 травня спортсменці виповниться 35 років.

Натомість наймолодшою тенісисткою збірної України є Марта Костюк. Свій перший матч у складі національної команди вона провела у віці 15 років.

Леся Цуренко виграла десять титулів у своїй кар'єрі: 4 у рамках WTA та 6 під егідою ITF. 2018 року їй вдалося дійти до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.

"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.

Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився.

Луческу отримав вигідну пропозицію — Мірча готовий очолити новий клуб.

Українська спортсменка Катерина Шинкаренко загинула на війні.