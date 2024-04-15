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Цуренко встановила незвичайний рекорд у збірній України з тенісу

15 квітня 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Цуренко встановила незвичайний рекорд у збірній України з тенісу
Леся Цуренко святкує перемогу на корті. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома спортсменка Леся Цуренко стала рекордсменкою збірної України з тенісу. Вона встановила унікальне досягнення у національній команді.

Цуренко офіційно стала найбільш віковою тенісисткою країни, повідомляє "Великий теніс України".

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Леся Цуренко
Леся Цуренко на відпочинку. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Рекорд у національній команді

Леся Цуренко (номер 41 у рейтингу WTA) стала найбільш віковою тенісисткою, яка будь-коли виступала за збірну України. Вже 30 травня спортсменці виповниться 35 років.

Натомість наймолодшою тенісисткою збірної України є Марта Костюк. Свій перший матч у складі національної команди вона провела у віці 15 років.

Леся Цуренко виграла десять титулів у своїй кар'єрі: 4 у рамках WTA та 6 під егідою ITF. 2018 року їй вдалося дійти до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

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Лунін мало не став причиною інфаркту в Анчелотті — українець знову помилився. 

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українські тенісисти
збірна України з теннісу

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