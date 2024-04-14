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Світоліна і команда програли — результати матчів Кубка Біллі Джин Кінг

14 квітня 2024 06:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Pезультати матчів Кубка Біллі Джин Кінг, хто переміг
Жіноча збірна України з тенісу. Фото: Facebook/Федерація Тенісу України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Жіноча збірна України з тенісу програла команді з Румунії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, що проходить у Флориді (США). 13 квітня під час третього матчу Еліна Світоліна не змогла обіграти румунку Ану Богдан. Поразкою закінчилися й поєдинки інших українських тенісисток.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомили у Федерації тенісу України

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Румунка Жаклін Крістіан перемогла нашу спортсменку Лесю Цуренко з рахунком 6:2, 4:6, 4:6. А сестри Людмила та Надія Кіченок поступилися у парному розряді румунським тенісисткам Ані Богдан та Жаклін Крістіан — 2:6, 6:7 (7:9). 

Українська збірна вперше програла матч, у якому лідирувала 2:0 після першого ігрового дня. Тепер наша команда зіграє у плей-офф за право знову виступити у Кваліфікації, але вже наступного року.

Нагадаємо, 13 квітня ми повідомляли як у рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії лідер турнірної таблиці мадридський "Реал" зіграв із "Мальоркою".

До словам, у 2024-му році в голосуванні за найкращого гравця U-21 Golden Boy лише один український футболіст.

спорт
Румунія
Україна
Еліна Світоліна
Змагання
Теніс

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