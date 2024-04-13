Гравець львівського Руху претендує на нагороду найкращому молодому футболісту у світі
У 2024-му році в голосуванні за найкращого гравця U-21 Golden Boy лише один український футболіст. При цьому він не представляє вітчизняні гранди.
Список ста номінантів опублікували на сайті Golden Boy-2024.
Українець претендує на нагороду Golden Boy-2024
До сотні претендентів на Golden Boy-2024 потрапив український захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик. 20-річний футболіст, згідно з індексом Football Benchmark, посідає 61 місце у рейтингу.
Лідером голосування за Golden Boy-2024 буде 16-річний футболіст "Барселони" Ламін Ямал, якого вже порівнюють із Ліонелем Мессі.
На другій позиції Жоау Невеш із "Бенфіки", а третій Алехандро Гарначо з "Манчестер Юнайтед".
Топ-10 претендентів Golden Boy-2024:
- Ламін Ямал ("Барселона", Іспанія)
- Жоау Невеш ("Бенфіка", Португалія)
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", Аргентина)
- Варрен Заїр-Емері ("ПСЖ", Франція)
- Лені Йоро ("Лілль", Франція)
- Савіо ("Жирона", Бразилія)
- Коббі Мейну ("Манчестер Юнайтед", Англія)
- Ріко Льюїс ("Манчестер Сіті", Англія)
- Йоррел Хато ("Аякс", Нідерланди)
- Артур Вермерен ("Атлетіко", Бельгія).
Вручення нагороди Golden Boy-2024 відбудеться у жовтні 2024 року.
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