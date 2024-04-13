Гравець львівського Руху претендує на нагороду найкращому молодому футболісту у світі

Український футболіст Богдан Слюбик. Фото: "Рух" Львів

У 2024-му році в голосуванні за найкращого гравця U-21 Golden Boy лише один український футболіст. При цьому він не представляє вітчизняні гранди.

Список ста номінантів опублікували на сайті Golden Boy-2024.

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Українець претендує на нагороду Golden Boy-2024

До сотні претендентів на Golden Boy-2024 потрапив український захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик. 20-річний футболіст, згідно з індексом Football Benchmark, посідає 61 місце у рейтингу.

Лідером голосування за Golden Boy-2024 буде 16-річний футболіст "Барселони" Ламін Ямал, якого вже порівнюють із Ліонелем Мессі.

На другій позиції Жоау Невеш із "Бенфіки", а третій Алехандро Гарначо з "Манчестер Юнайтед".

Топ-10 претендентів Golden Boy-2024:

Ламін Ямал ("Барселона", Іспанія) Жоау Невеш ("Бенфіка", Португалія) Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", Аргентина) Варрен Заїр-Емері ("ПСЖ", Франція) Лені Йоро ("Лілль", Франція) Савіо ("Жирона", Бразилія) Коббі Мейну ("Манчестер Юнайтед", Англія) Ріко Льюїс ("Манчестер Сіті", Англія) Йоррел Хато ("Аякс", Нідерланди) Артур Вермерен ("Атлетіко", Бельгія).

Вручення нагороди Golden Boy-2024 відбудеться у жовтні 2024 року.

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