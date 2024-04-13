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Игрок львовского Руха претендует на награду лучшему молодому футболисту в мире

13 апреля 2024 14:40
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Агабекян Карен
редактор
Игрок львовского Руха претендует на награду лучшему молодому футболисту в мире
Украинский футболист Богдан Слюбик. Фото: "Рух" Львов
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 2024-м году в голосовании за лучшего игрока U-21 Golden Boy всего один украинский футболист. При этом он не представляет отечественные гранды.

Список ста номинантов опубликовали на сайте Golden Boy-2024.

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Богдан Слюбик на 61-й позиции. Фото: скриншот

Украинец претендует на награду Golden Boy-2024

В сотню претендентов на Golden Boy-2024 попал украинский защитник львовского "Руха" Богдан Слюбык. 20-летний футболист, согласно с индексом Football Benchmark, занимает 61-е место в рейтинге.

Лидером голосования за Golden Boy-2024 будет 16-летний футболист "Барселоны" Ламин Ямал, которого уже сравнивают с Лионелем Месси.

На второй позиции Жоау Невеш из "Бенфики", а третий Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед".

Топ-10 претендентов Golden Boy-2024:

  1. Ламин Ямал ("Барселона", Испания)
  2. Жоау Невеш ("Бенфика", Португалия)
  3. Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", Аргентина)
  4. Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ", Франция)
  5. Лени Йоро ("Лилль", Франция)
  6. Савио ("Жирона", Бразилия)
  7. Кобби Мейну ("Манчестер Юнайтед", Англия)
  8. Рико Льюис ("Манчестер Сити", Англия)
  9. Йоррел Хато ("Аякс", Нидерланды)
  10. Артур Вермерен ("Атлетико", Бельгия).

Вручение награды Golden Boy-2024 состоится в октябре 2024 года.

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футбол
Golden Boy
Рух Львов
Богдан Слюбик

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