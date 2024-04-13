Игрок львовского Руха претендует на награду лучшему молодому футболисту в мире
В 2024-м году в голосовании за лучшего игрока U-21 Golden Boy всего один украинский футболист. При этом он не представляет отечественные гранды.
Список ста номинантов опубликовали на сайте Golden Boy-2024.
Украинец претендует на награду Golden Boy-2024
В сотню претендентов на Golden Boy-2024 попал украинский защитник львовского "Руха" Богдан Слюбык. 20-летний футболист, согласно с индексом Football Benchmark, занимает 61-е место в рейтинге.
Лидером голосования за Golden Boy-2024 будет 16-летний футболист "Барселоны" Ламин Ямал, которого уже сравнивают с Лионелем Месси.
На второй позиции Жоау Невеш из "Бенфики", а третий Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед".
Топ-10 претендентов Golden Boy-2024:
- Ламин Ямал ("Барселона", Испания)
- Жоау Невеш ("Бенфика", Португалия)
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед", Аргентина)
- Варрен Заир-Эмери ("ПСЖ", Франция)
- Лени Йоро ("Лилль", Франция)
- Савио ("Жирона", Бразилия)
- Кобби Мейну ("Манчестер Юнайтед", Англия)
- Рико Льюис ("Манчестер Сити", Англия)
- Йоррел Хато ("Аякс", Нидерланды)
- Артур Вермерен ("Атлетико", Бельгия).
Вручение награды Golden Boy-2024 состоится в октябре 2024 года.
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