За перспективного украинского игрока европейский клуб предлагал 2,5 млн евро
Центральный защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик заинтересовал ряд европейских клубов. Среди них есть топовая команда из Серии А.
Прошлым летом "Рух" отклонил предложение в 2,5 млн евро за Слюбика. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
"Рух" отказалось продать игрока
По информации источника, прошлым летом пражская "Славия" предлагала за центрального защитника 2,5 млн евро, но получила отказ.
С начала сезона Слюбик стал интересен клубам из топовых чемпионатов Италии и Германии. Журналист подтвердил, что одной из этих команд является римский "Лацио".
Вацко отметил, что "Лацио" и "Рух" уже ведут переговоры. Львовяне оценивают 19-летнего игрока в 5 млн евро.
Ранее за Слюбиком начали следить немецкие "Унионы" Берлин и "Вольфсбург". Также в трансфере заинтересовано киевское "Динамо".
В нынешнем сезоне у Богдана два гола в 16 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 500 тысяч евро.
Отметим, что в турнирной таблице УПЛ львовский "Рух" занимает пятую позицию. От первого места команду отделяет 8 очков.
Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.
Эксфорвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.
Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.
Буяльский станет игроком немецкого клуба, что известно.
Голкипер "Милана" по необычному показателю вошел в историю Серии А.
Читайте Новини.LIVE!