За перспективного украинского игрока европейский клуб предлагал 2,5 млн евро

Игрок "Руха" Богдан Слюбик. Фото: dynamo.kiev.ua

Центральный защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик заинтересовал ряд европейских клубов. Среди них есть топовая команда из Серии А.

Прошлым летом "Рух" отклонил предложение в 2,5 млн евро за Слюбика. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, прошлым летом пражская "Славия" предлагала за центрального защитника 2,5 млн евро, но получила отказ.

С начала сезона Слюбик стал интересен клубам из топовых чемпионатов Италии и Германии. Журналист подтвердил, что одной из этих команд является римский "Лацио".

Вацко отметил, что "Лацио" и "Рух" уже ведут переговоры. Львовяне оценивают 19-летнего игрока в 5 млн евро.

Ранее за Слюбиком начали следить немецкие "Унионы" Берлин и "Вольфсбург". Также в трансфере заинтересовано киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне у Богдана два гола в 16 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 500 тысяч евро.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ львовский "Рух" занимает пятую позицию. От первого места команду отделяет 8 очков.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.