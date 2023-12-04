За перспективного українського гравця європейський клуб пропонував 2,5 млн євро
Центральний захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик зацікавив ряд європейських клубів. Серед них є топова команда із Серії А.
Минулого літа "Рух" відхилив пропозицію у 2,5 млн євро за Слюбика. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.
"Рух" відмовився продати гравця
За інформацією джерела, минулого літа празька "Славія" пропонувала за центрального захисника 2,5 млн євро, але отримала відмову.
З початку сезону Слюбик став цікавий клубам з топових чемпіонатів Італії та Німеччини. Журналіст підтвердив, що однією із цих команд є римський "Лаціо".
Вацко зазначив, що "Лаціо" й "Рух" вже ведуть перемовини. Львів’яни оцінюють 19-річного гравця у 5 млн євро.
Раніше за Слюбиком почали стежити німецькі "Уніон" Берлін та "Вольфсбург". Також у трансфері зацікавлене київське "Динамо".
Нинішнього сезону у Богдана два голи у 16 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 500 тисяч євро.
Зазначимо, що у турнірній таблиці УПЛ львівський "Рух" посідає п'яту позицію. Від першого місця команду відокремлює 8 очок.
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