За перспективного українського гравця європейський клуб пропонував 2,5 млн євро

Гравець "Руха" Богдан Слюбик. Фото: dynamo.kiev.ua

Центральний захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик зацікавив ряд європейських клубів. Серед них є топова команда із Серії А.

Минулого літа "Рух" відхилив пропозицію у 2,5 млн євро за Слюбика. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

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За інформацією джерела, минулого літа празька "Славія" пропонувала за центрального захисника 2,5 млн євро, але отримала відмову.

З початку сезону Слюбик став цікавий клубам з топових чемпіонатів Італії та Німеччини. Журналіст підтвердив, що однією із цих команд є римський "Лаціо".

Вацко зазначив, що "Лаціо" й "Рух" вже ведуть перемовини. Львів’яни оцінюють 19-річного гравця у 5 млн євро.

Раніше за Слюбиком почали стежити німецькі "Уніон" Берлін та "Вольфсбург". Також у трансфері зацікавлене київське "Динамо".

Нинішнього сезону у Богдана два голи у 16 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 500 тисяч євро.

Зазначимо, що у турнірній таблиці УПЛ львівський "Рух" посідає п'яту позицію. Від першого місця команду відокремлює 8 очок.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.