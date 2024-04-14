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Свитолина и команда проиграли — результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2024 06:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Результаты матчей Кубка Билли Джин Кинг, кто победил
Женская сборная Украины по теннису. Фото: Facebook/Федерация Тенниса Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Женская сборная Украины по теннису проиграла команде из Румынии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг во Флориде (США). 13 апреля во время третьего матча Элина Свитолина не смогла обыграть румынку Ану Богдан. Поражением закончились и поединки других украинских теннисисток.

Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в Федерации тенниса Украины.

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Румынка Жаклин Кристиан победила нашу спортсменку Лесю Цуренко со счетом 6:2, 4:6, 4:6. А сестры Людмила и Надежда Киченок уступили в парном разряде румынским теннисисткам Ани Богдан и Жаклин Кристиан — 2:6, 6:7 (7:9).

Украинская сборная впервые проиграла матч, в котором лидировала со счетом 2:0 после первого игрового дня. Теперь наша команда сыграет в плей-офф за право снова выступить в Квалификации, но уже в следующем году.

Напомним, 13 апреля мы сообщали, как в рамках 31-го тура чемпионата Испании лидер турнирной таблицы мадридский "Реал" сыграл с "Мальоркой".

К слову, в 2024-м году в голосовании за лучшего игрока U-21 Golden Boy всего один украинский футболист.

спорт
Румыния
Украина
Элина Свитолина
Соревнования
Теннис

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