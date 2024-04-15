Цуренко установила необычной рекорд в сборной Украины по теннису

Леся Цуренко празднует победу на корте. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Известная спортсменка Леся Цуренко стала рекордсменкой сборной Украины по теннису. Она установила уникальное достижение в национальной команде.

Цуренко официально стала самой возрастной теннисисткой страны, сообщает "Большой теннис Украины".

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Леся Цуренко на отдыхе. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Рекорд в национальной команде

Леся Цуренко (номер 41 в рейтинге WTA) стала самой возрастной теннисисткой, которая когда-либо выступала за сборную Украины. Уже 30 мая спортсменке исполнится 35 лет.

В то же время самой молодой теннисисткой сборной Украины является Марта Костюк. Свой первый матч в составе национальной команды она провела в возрасте 15 лет.

Леся Цуренко выиграла десять титулов в своей карьере: 4 в рамках WTA и 6 под эгидой ITF. В 2018 году ей удалось дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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