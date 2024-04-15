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Цуренко установила необычной рекорд в сборной Украины по теннису

15 апреля 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цуренко установила необычной рекорд в сборной Украины по теннису
Леся Цуренко празднует победу на корте. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная спортсменка Леся Цуренко стала рекордсменкой сборной Украины по теннису. Она установила уникальное достижение в национальной команде.

Цуренко официально стала самой возрастной теннисисткой страны, сообщает "Большой теннис Украины". 

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Украинская теннисная сборная сразилась с соперницами из Румынии за право сыграть в финальном этапа престижного Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Украины вела в счете 2:0, но в итоге уступила 2:3. 

Леся Цуренко
Леся Цуренко на отдыхе. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Рекорд в национальной команде 

Леся Цуренко (номер 41 в рейтинге WTA) стала самой возрастной теннисисткой, которая когда-либо выступала за сборную Украины. Уже 30 мая спортсменке исполнится 35 лет. 

В то же время самой молодой теннисисткой сборной Украины является Марта Костюк. Свой первый матч в составе национальной команды она провела в возрасте 15 лет. 

Леся Цуренко выиграла десять титулов в своей карьере:     4 в рамках WTA и 6 под эгидой ITF. В 2018 году ей удалось дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open). 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Лунин чуть не стал причиной инфаркта у Анчелотти — украинец снова ошибся.

Луческу получил выгодное предложение — Мирча готов возглавить новый клуб. 

Украинская спортсменка Екатерина Шинкаренко погибла на войне.

спорт
Теннис
Леся Цуренко
украинские теннисисты
сборная Украины по теннису

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